Бывший художник-аниматор Rockstar Games предупредил о возможном переносе выхода GTA 6 на шесть и более месяцев.

Ожидания фанатов GTA 6 достигли пика, но экс-сотрудник Rockstar предупреждает: даже открытые предзаказы не гарантируют своевременного выхода. По его словам, студия может без колебаний сдвинуть релиз на полгода, если сочтет, что в игре остались недочеты.

Изображение: WCCFTech

Майк Йорк, работавший художником-аниматором в Rockstar с 2012 по 2019 год и участвовавший в создании GTA 5, в интервью изданию Indy100 заявил, что высокие стандарты студии никуда не делись. Если разработчики решат, что даже финальная миссия требует дополнительной полировки, это станет достаточным основанием для переноса. «Они сдвинут релиз на шесть месяцев, если придется», — цитирует Йорка издание.

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При этом, по мнению бывшего сотрудника, такое решение не отпугнет покупателей. «Они могут делать что угодно, и люди все равно будут ждать — сейчас это не имеет значения», — добавил он. Несмотря на эти опасения, руководство Take-Two сохраняет оптимизм. В середине июля генеральный директор компании Штраус Зельник заверил инвесторов, что дата 19 ноября остается «запланированной». В ближайшее время возможно появление нового трейлера: инсайдеры ожидают анонса 6 августа, а 7 августа пройдет отчетный звонок Take-Two.