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Global_Chronicles
HP, Asus и Acer закупают китайскую DRAM на фоне роста цен на память в 400%
HP, Asus и Acer начали устанавливать в ноутбуки для неамериканского рынка чипы памяти китайской компании CXMT. Причина — глобальный дефицит DRAM на фоне бума ИИ.
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Глобальный дефицит памяти, вызванный ростом спроса на ИИ-решения, вынуждает крупнейших производителей ПК искать альтернативные источники поставок. По данным Nikkei Asia, HP, Asus и Acer начали использовать чипы китайской компании CXMT в ноутбуках, предназначенных для продажи за пределами США.

 ©Tom's Hardware

Производители используют небольшое количество чипов CXMT в ограниченном числе моделей. Компании действуют осторожно — CXMT находится в списке Пентагона как связанная с военными структурами Китая, и производители стараются не провоцировать ни американских законодателей, ни трех крупнейших поставщиков памяти — Micron, Samsung и SK hynix. В Вашингтоне уже обсуждают полный запрет на использование продукции CXMT.

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При этом цена чипов CXMT не ниже, чем у основных игроков, поэтому производители обращаются к китайскому поставщику скорее ради дополнительного объема, а не экономии. За последние 12 месяцев цены на DRAM выросли на 400% и более, что сделало сборку ПК недоступной для многих пользователей. Ранее Apple уже лоббировала разрешение на закупку CXMT, а материнские платы Gigabyte получили поддержку этих чипов. Сама CXMT после IPO в Шанхае показала рост акций на 466% и инвестирует в модернизацию производства DRAM.

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Источник: tomshardware.com
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