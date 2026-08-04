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Global_Chronicles
Ученые выяснили: некоторые люди действительно привлекают комаров сильнее
Ученые из Международного университета Флориды подтвердили, что комары предпочитают одних людей другим.
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Комары — не просто надоедливые насекомые, а главные переносчики заболеваний в мире. Ежегодно они становятся причиной более миллиона смертей. Ученые давно пытаются понять, почему одни люди привлекают их гораздо сильнее других, и теперь исследователи из Флориды приблизились к ответу.

Изображение - ChatGPT

В эксперименте приняли участие 119 добровольцев из Майами. Каждый помещал руку в длинную трубку-ольфактометр, на другом конце которой находились три вида комаров: Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Ученые изучали, какие запахи и бактерии на коже привлекают насекомых. Оказалось, что каждый вид комаров предпочитает разные группы людей. При этом ни один доброволец не был одинаково привлекателен для всех трех видов.

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Специалисты также выявили три вида бактерий, которые обнаруживались у добровольцев, привлекавших больше всего насекомых, но не встречались у тех, кого комары почти не трогали: Co. kefirresidentii, Cu. granulosum и Staphylococcus epidermidis. Ученые надеются, что их открытие поможет создать новые репелленты или даже модифицировать микробиом кожи, чтобы сделать человека менее заметным для насекомых.

#наука #исследование #медицина #бактерии #комары #запах тела #микробиом кожи #укусы
Источник: sciencealert.com
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