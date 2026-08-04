Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group направит около 700 млрд рублей на строительство 100 отелей в разных регионах РФ.

Cosmos Hotel Group, входящая в структуру АФК «Система», анонсировала масштабную программу строительства гостиничных объектов. Инвестиции составят порядка 700 млрд рублей, а в портфеле компании уже числятся 55 действующих отелей и ещё 100 находятся в стадии строительства.

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Президент компании Александр Биба сообщил, что среди новых проектов особое внимание привлекает гостиничный комплекс у аэропорта Внуково — он будет включать футбольное поле и крупный спортивный зал. В Крыму также возводят объект с хоккейной площадкой. Представитель компании уточнил, что в планах — выход на международные рынки и строительство отелей за рубежом. Реализация проектов направлена на развитие внутреннего туризма, а общая сумма вложений станет одной из крупнейших в гостиничной отрасли страны.