Немецкий производитель Raymon вывел на рынок новую модель трекингового электровелосипеда Numa Pure Wave. Главная особенность новинки — мотор Oli Pico, который устанавливают вместо привычных двигателей Bosch, Bafang или DJI. Базовая цена в Германии — €2229.
©Raymon
Вес велосипеда составляет 25,5 кг, максимальная нагрузка — 140 кг. Задний багажник выдерживает до 27 кг. Модель получила заниженную раму, крылья и интегрированное освещение — это делает ее удобной для повседневных поездок в любую погоду. Мотор Oli Pico развивает крутящий момент 70 Нм при пиковой мощности 650 Вт. Номинальная мощность ограничена 250 Вт, что соответствует европейским нормам для электровелосипедов.
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Вместо классической трансмиссии с переключателем скоростей Raymon установил 5-ступенчатую планетарную втулку Shimano. Такое решение лучше защищает механизм от грязи и влаги. Вилка — SR Suntour NEX-E25 с ходом 75 мм. Тормозная система — гидравлические дисковые Tektro HD-M3120 с двумя поршнями, 180-мм диском спереди и 160-мм сзади. Батарея емкостью 504 Вт·ч вставляется в раму сверху.