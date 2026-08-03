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Global_Chronicles
В России энергетики предложили строить центры обработки данных прямо на ТЭЦ
Компания «Т плюс» предложила Минэнерго использовать свободные мощности тепловых электростанций для питания центров обработки данных. Идея заключается в размещении ЦОДов непосредственно на площадках ТЭЦ.
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На круглом столе в Госдуме, посвященном инвестициям в дата-центры, представитель компании «Т плюс» Максим Жданов озвучил идею, как решить проблему с дефицитом электричества для ЦОДов. Он предлагает использовать невостребованные мощности тепловых электростанций.

 Изображение - ChatGPT

По словам Жданова, главная сложность для операторов дата-центров — быстрое получение нужного объема электроэнергии. Сейчас суммарная мощность российских ЦОДов достигает 4,5 ГВт, причем три четверти из них — это корпоративные закрытые площадки. Основной спрос сосредоточен в Москве, где находятся крупные заказчики. Но столичная энергосистема перегружена, к тому же требуется сохранять 15-процентный резерв. «Т плюс» видит выход в том, чтобы строить ЦОДы прямо на территориях ТЭЦ и запитывать их напрямую от станций, минуя общие сети. Это позволит задействовать существующие резервы и ускорить ввод новых мощностей.

#инвестиции #электроэнергия #дата-центры #цод #минэнерго #энергоснабжение #тэц #максим жданов #т плюс
Источник: vedomosti.ru
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