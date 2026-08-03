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Global_Chronicles
Mercedes возвращает физические кнопки в салоны авто, но сенсорные экраны никуда не денутся
Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус признал, что компания слишком увлеклась отказом от физических кнопок в пользу больших экранов.
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Mercedes последние годы активно убирала кнопки с приборных панелей, заменяя их экранами. Речь о системах MBUX Hyperscreen и MBUX Superscreen — это большие изогнутые панели, которые объединяют несколько дисплеев под одним стеклом и тянутся через всю переднюю часть салона от стойки до стойки. На такой поверхности размещаются приборная панель водителя, центральный экран управления и отдельный дисплей для переднего пассажира. Традиционных переключателей становилось все меньше, и в компании признали, что перестарались с таким подходом.

 Изображение: Сarscoops

Глава Mercedes Ола Каллениус (Ola Källenius) заявил, что автопроизводители слишком агрессивно продвигали цифровизацию. «Иногда забегаешь слишком далеко вперед и создаешь технологии ради самих технологий, забывая о клиенте», — пояснил он. По словам Каллениуса, компания тратит много времени на разработку интерфейсов, но при этом часть физических элементов управления уже вернули на рулевое колесо, и в будущем кнопки продолжат появляться там, где это оправданно. Однако это не означает отказа от экранов.

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На вопрос, достигла ли автоиндустрия пика по количеству дисплеев, Каллениус ответил: «Я не знаю, достигли ли мы пика экранов, но мы находимся на низком уровне кнопок». Вероятно, в будущем экраны и кнопки будут сосуществовать, а не заменять друг друга.

#mercedes-benz #сенсорные экраны #кнопки #mbux #дизайн интерьера #ола каллениус #салон автомобиля
Источник: carscoops.com
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