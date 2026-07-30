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Global_Chronicles
Amazon потратила $1,8 млн вместо $200 000 на ИИ-задачу из-за ошибки, выявленной через 5 месяцев
Внутренние отчеты Amazon показали, что компания потратила $1,8 млн на одну ИИ-задачу, превысив бюджет на 860%.
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Анализ внутренних данных Amazon выявил серьезные перерасходы при использовании искусственного интеллекта. Одна из задач, связанная с сопоставлением авторов и товаров на платформе, обошлась компании почти в $2 млн. Ошибку заметили спустя пять месяцев после начала работы.

Изображение - ChatGPT

Речь идет о модели Claude Sonnet, которая использовалась для рутинной операции — сопоставления авторов с товарными позициями в каталоге. Первоначальный бюджет составлял около $200 000, но фактический счет вырос до $1,8 млн. Это превышение на 860% обнаружили только через пять месяцев. В отчетах компании также нашли другие случаи. Проект по созданию инструмента финансового аудита принес дополнительные расходы в $541 000, а система для оптимизации сроков доставки — еще $134 000.

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В Amazon заявили, что это единичные примеры, на которых компания учится использовать новые технологии. Однако эксперты отмечают: такие ошибки становятся возможными из-за перехода ИИ-провайдеров с подписной модели на оплату за каждый запрос. Вместе с ростом числа автоматизированных агентов расходы стремительно растут.

Ранее в Amazon уже возникали проблемы с ИИ. Несколько сбоев в AWS были связаны с ошибками автоматических систем кодирования. Компания ограничила доступ ИИ-агентов, чтобы предотвратить повторение ситуаций. Также отменили внутренний рейтинг сотрудников по частоте использования ИИ — из-за опасений по поводу растущих затрат. Для Amazon с ежеквартальной выручкой более $181 млрд такие суммы не критичны, но для большинства других компаний подобные перерасходы могут стать фатальными. Проблема ИИ-затрат становится системной для всей индустрии.

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Источник: tomshardware.com
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