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Global_Chronicles
В США 33 студента-лаборанта приняли безвредный микроб за смертельно опасный менингококк
В американском колледже 33 человека прошли курс профилактических антибиотиков после того, как в ходе учебного эксперимента студенты ошибочно идентифицировали безопасный микроб как смертельно опасный менингококк.
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Преподаватели микробиологии в одном из американских колледжей поставили перед студентами обычную лабораторную задачу: определить неизвестную бактерию. Никто из 33 участников практикума не справился с заданием так, как ожидалось. Вместо безопасного микроба студенты идентифицировали возбудителя смертельного менингита. 

Изображение - ChatGPT

Студентам выдали образец, который должен был оказаться бактерией Plesiomonas shigelloides — безвредным микроорганизмом, обитающим в воде и кишечнике животных. Однако все участники эксперимента, проведя стандартные тесты, пришли к одному выводу: перед ними Neisseria meningitidis — возбудитель менингококковой инфекции, которая может привести к летальному исходу за считанные часы.

Проблема в том, что студенты работали без должной защиты. При контакте с таким патогеном требуются респираторы и специальный бокс с вентиляцией, но у студентов были только перчатки и халаты. В лаборатории находились пробирки с образцами, и под угрозой заражения оказались 33 человека.

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После того как студенты идентифицировали бактерию как менингококк, 32 участника практикума начали десятидневный курс антибиотиков в качестве профилактики. Двое студентов обратились в больницу с головной болью — им провели спинномозговую пункцию, чтобы исключить менингит.

Только спустя несколько дней выяснилось: в образце находилась бактерия Neisseria sicca — безвредный родственник менингококка. Но она вела себя нетипично в лабораторных тестах, что и ввело всех в заблуждение.

Расследование показало: в морозильной камере, где хранились материалы для практических занятий, обнаружили пробирку с надписью «Neisseria meningitidis», то есть с возбудителем менингита. Как она там оказалась — неизвестно.

Государственная лаборатория повторно протестировала образцы и подтвердила: студенты не ошиблись в своих выводах, потому что бактерия Neisseria sicca вела себя нетипично в стандартных лабораторных тестах. Это и сбило с толку студентов и преподавателей. Именно из-за этих аномальных свойств образец ошибочно маркировали как менингококк и поместили в морозильную камеру, где его случайно использовали в учебном эксперименте. Разобраться в случившемся удалось с помощью полногеномного секвенирования, которое точно установило вид бактерии.

Вскрылись системные нарушения: образцы хранились с нарушениями, маркировка велась небрежно, учет отсутствовал, персонал работал без должного контроля. Все это привело к тому, что десятки людей прошли через стресс и ненужные медицинские процедуры.

#сша #антибиотики #бактерия #микробиология #колледж #менингит #neisseria meningitidis #лабораторная ошибка #менингококк
Источник: arstechnica.com
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