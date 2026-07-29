Администрация Трампа запретила ввоз в США новых иностранных роботов-гуманоидов.

Вашингтон ввел ограничения на ввоз передовых роботизированных устройств из-за границы. Под запрет попали человекоподобные и четырехногие роботы, большинство из которых производят китайские компании.

©Unitree Robotics/YouTube

Федеральная комиссия по связи США включила роботов и силовые инверторы в так называемый «запретный список» — перечень оборудования, которое сочли слишком рискованным для американского рынка. Ограничения касаются только новых устройств, требующих разрешения FCC. Ранее одобренные модели можно продолжать продавать и использовать. Однако технологии развиваются быстро, и разрешение торговать только старыми версиями серьезно подрывает конкурентоспособность китайских производителей в США.





Китайские компании доминируют в этой сфере: шесть из десяти крупнейших производителей гуманоидных роботов базируются в Китае и обеспечивают 87% мировых поставок. В их числе Agibot, Unitree, UBTech, Leju Robotics, Engine AI и Fourier Intelligence.

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Запрет создает защищенную среду для американских стартапов — Figure AI, Agility Robotics, Apptronik, 1X и десятков других компаний, которые разрабатывают собственных роботов. Сторонники решения говорят, что это укрепит внутреннее производство. Критики предупреждают: снижение конкуренции может замедлить инновации.

Китай осудил решение, назвав его политизацией торговли и пригрозив ответными мерами. Власти КНР призвали к сотрудничеству в сфере ИИ вместо расширения технологических ограничений. В авиационной отрасли также растет обеспокоенность: United Airlines и Delta уже запретили перевозку гуманоидных роботов на пассажирских рейсах из соображений безопасности.