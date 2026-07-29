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Global_Chronicles
Заводы немецких автоконцернов в Китае простаивают — загрузка упала со 100% в 2010 до 46% в 2025 году
Совместные предприятия немецких автоконцернов в Китае, включая Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen, в 2025 году работали менее чем на 50% мощности. В 2026 году показатель может снизиться до 46%, а к 2030 году — до 44%.
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Немецкие автомобильные бренды теряют позиции на китайском рынке. По данным исследования Mobility Global для Automobilwoche, совместные предприятия Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen в Китае в 2025 году использовали свои мощности менее чем наполовину.

 Изображение: Сarscoops

Для сравнения: в 2010 году эти же заводы работали на полную мощность. Резкое падение объясняется изменением предпочтений китайских покупателей — сейчас они выбирают продукцию местных производителей, особенно электромобили.

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Проблемы затронули не только иностранные бренды. Средняя загрузка по всей китайской автомобильной промышленности в 2026 году составит около 55% против 90% в 2010 году. Volkswagen уже закрыл завод в Нанкине и продал площадку в Урумчи. BMW и Mercedes отрицают планы по закрытию заводов, но не исключают операционных изменений.

Китайские производители нашли выход: экспорт автомобилей вырос с 7 миллионов в прошлом году до 10 миллионов в текущем. Они строят новые заводы за пределами Китая, включая Испанию и Венгрию, чтобы избегать пошлин и снижать политические риски.

#китай #электромобили #volkswagen #bmw #audi #mercedes #автозаводы #загрузка мощностей
Источник: carscoops.com
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