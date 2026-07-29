Совместные предприятия немецких автоконцернов в Китае, включая Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen, в 2025 году работали менее чем на 50% мощности. В 2026 году показатель может снизиться до 46%, а к 2030 году — до 44%.

Немецкие автомобильные бренды теряют позиции на китайском рынке. По данным исследования Mobility Global для Automobilwoche, совместные предприятия Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen в Китае в 2025 году использовали свои мощности менее чем наполовину.

Изображение: Сarscoops

Для сравнения: в 2010 году эти же заводы работали на полную мощность. Резкое падение объясняется изменением предпочтений китайских покупателей — сейчас они выбирают продукцию местных производителей, особенно электромобили.

реклама

Проблемы затронули не только иностранные бренды. Средняя загрузка по всей китайской автомобильной промышленности в 2026 году составит около 55% против 90% в 2010 году. Volkswagen уже закрыл завод в Нанкине и продал площадку в Урумчи. BMW и Mercedes отрицают планы по закрытию заводов, но не исключают операционных изменений.

Китайские производители нашли выход: экспорт автомобилей вырос с 7 миллионов в прошлом году до 10 миллионов в текущем. Они строят новые заводы за пределами Китая, включая Испанию и Венгрию, чтобы избегать пошлин и снижать политические риски.