Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Mercedes превратил роскошный кемпер Marco Polo в отель на колесах с панорамной крышей
Mercedes обновил кемпер Marco Polo. Главное новшество — подъемная крыша с панорамным остеклением и дополнительным пространством в салоне. Кроме того, улучшена аудиосистема и добавлены магнитные шторы.
реклама

Mercedes представил обновленную версию кемпера Marco Polo. Производитель называет его «умным спутником для глэмпинга» — отдыха, сочетающего комфорт отеля с природой. Главное изменение — новая конструкция подъемной крыши.

 Изображение: Сarscoops

Крыша теперь состоит из двухслойного алюминиевого кожуха. Высота над головой в задней части выросла на 100 мм и достигла 370 мм. Внутри появилась опциональная светодиодная подсветка салона. Для тех, кто хочет больше света, предлагают панорамный люк с выходом на крышу. Производитель обещает свободный обзор звездного неба.

Изображение:  Сarscoops 
Изображение:  Сarscoops 

реклама

Появились магнитные шторы, которые легко крепятся и снимаются. Шторку для кемпинга теперь можно убрать между поездками — это упрощает мойку и делает машину менее заметной на парковке. Аудиосистему с восемью динамиками и сабвуфером настроили специально для Marco Polo. По Bluetooth можно подключать телефон и слушать музыку, не включая основной экран мультимедиа.

Изображение:  Сarscoops 

Изображение:  Сarscoops 

Обновили и другие элементы интерьера. Система управления Advanced Control получила новый интерфейс и стала удобнее. В салоне пересмотрели механику выдвижных ящиков — теперь они ходят плавнее, без рывков. Складные столики стали проще в использовании. Блок управления задним диваном переделали. Отдельно улучшили холодильник: при объеме 40 литров он стал на 25% экономичнее.

Изображение:  Сarscoops 

Внутри — два 12,3-дюймовых экрана, кухня с двумя газовыми конфорками и мойкой. Передние кресла вращаются, задний диван трансформируется в кровать.

Изображение:  Сarscoops 

Изображение:  Сarscoops 

Для Marco Polo предлагают три дизельных двигателя на выбор — все работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой. Младший мотор выдаёт 163 лошадиные силы, средний — 187, топовый — 234. Самый мощный вариант разгоняет кемпер до 100 км/ч за 8,8 секунды. Привод можно выбрать: задний для тех, кто редко съезжает с асфальта, или полный для поездок по грунтовкам и в горы.

Изображение:  Сarscoops 

Заказы в Европе можно будет оформлять уже с 5 августа. Стартовая цена предыдущей версии — от €80 000.

Изображение:  Сarscoops 

#mercedes #автодом #панорамная крыша #кемпер #marco polo #роскошный кемпер
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Археологи обнаружили богато украшенную могилу девушки на 1300-летнем кладбище в России
Портативный МРТ на 3D-принтере обошелся в $70 000 — это 7% начальной цены обычного аппарата
В RTX 5080 INFINITY от GIGABYTE используется нестандартная плата с большим вырезом для вентилятора
Немецкий производитель аккумуляторов Varta подал заявление о банкротстве
NVIDIA собирается арендовать для OpenAI центр обработки данных стоимостью $500 миллиардов долларов
Mechrevo запускает новый игровой ноутбук на Ryzen 5 7640H с RTX 3050 и 15,6-дюймовым IPS-экраном

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter