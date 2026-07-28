Mercedes обновил кемпер Marco Polo. Главное новшество — подъемная крыша с панорамным остеклением и дополнительным пространством в салоне. Кроме того, улучшена аудиосистема и добавлены магнитные шторы.

Mercedes представил обновленную версию кемпера Marco Polo. Производитель называет его «умным спутником для глэмпинга» — отдыха, сочетающего комфорт отеля с природой. Главное изменение — новая конструкция подъемной крыши.

Изображение: Сarscoops

Крыша теперь состоит из двухслойного алюминиевого кожуха. Высота над головой в задней части выросла на 100 мм и достигла 370 мм. Внутри появилась опциональная светодиодная подсветка салона. Для тех, кто хочет больше света, предлагают панорамный люк с выходом на крышу. Производитель обещает свободный обзор звездного неба.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

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Появились магнитные шторы, которые легко крепятся и снимаются. Шторку для кемпинга теперь можно убрать между поездками — это упрощает мойку и делает машину менее заметной на парковке. Аудиосистему с восемью динамиками и сабвуфером настроили специально для Marco Polo. По Bluetooth можно подключать телефон и слушать музыку, не включая основной экран мультимедиа.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Обновили и другие элементы интерьера. Система управления Advanced Control получила новый интерфейс и стала удобнее. В салоне пересмотрели механику выдвижных ящиков — теперь они ходят плавнее, без рывков. Складные столики стали проще в использовании. Блок управления задним диваном переделали. Отдельно улучшили холодильник: при объеме 40 литров он стал на 25% экономичнее.

Изображение: Сarscoops

Внутри — два 12,3-дюймовых экрана, кухня с двумя газовыми конфорками и мойкой. Передние кресла вращаются, задний диван трансформируется в кровать.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Для Marco Polo предлагают три дизельных двигателя на выбор — все работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой. Младший мотор выдаёт 163 лошадиные силы, средний — 187, топовый — 234. Самый мощный вариант разгоняет кемпер до 100 км/ч за 8,8 секунды. Привод можно выбрать: задний для тех, кто редко съезжает с асфальта, или полный для поездок по грунтовкам и в горы.

Изображение: Сarscoops

Заказы в Европе можно будет оформлять уже с 5 августа. Стартовая цена предыдущей версии — от €80 000.

Изображение: Сarscoops