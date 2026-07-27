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Global_Chronicles
Геймеры объявили PlayStation бойкот на семь дней — они не будут входить в консоль и покупать игры
Группа защиты игр призвала владельцев PlayStation не заходить в консоль и не покупать игры неделю — с 23 по 30 августа. Поводом послужило решение Sony с 2028 года прекратить выпуск физических дисков.
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В мае Sony объявила о планах прекратить производство физических дисков для игр с 2028 года. Это решение вызвало волну негодования среди геймеров, которые ценят возможность покупать игры на дисках, коллекционировать их и перепродавать.

 Изображение: Tech4Gamers

Группа защиты игр Does it Play опубликовала в X обращение к владельцам PlayStation с призывом бойкотировать консоль в течение семи дней — с 23 по 30 августа. Участникам предлагают не входить в свои аккаунты и не совершать покупки в магазине. Пост набрал более 13 тысяч отметок «нравится» и тысячи перепостов.

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В обращении говорится, что Sony в последние годы отдалилась от своей аудитории. Среди причин названы закрытие студии Bluepoint, упор на сервисные игры и отказ от поддержки PS VR2. Однако решение прекратить выпуск физических дисков стало последней каплей.

Игроки требуют не только вернуть физические носители, но и возродить старые франшизы вроде Twisted Metal и Sly Cooper. Петиция с требованием сохранить диски уже собрала почти 350 тысяч подписей.

Sony неоднократно заявляла, что ключевой показатель успеха для компании — количество активных игроков. Бойкот нацелен именно на этот показатель: если миллионы пользователей одновременно перестанут заходить в систему, компания может пересмотреть свои планы.

#sony #playstation #ps5 #бойкот #игровое сообщество #физические диски #does it play
Источник: tech4gamers.com
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