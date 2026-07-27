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Global_Chronicles
Злоумышленники взломали аккаунт через карты Steam и захватили Discord-сервер игры со 100 000 игроков
Злоумышленники заразили компьютеры игроков через пользовательские карты в Steam Workshop, после чего взломали аккаунт разработчика и захватили официальный Discord-сервер игры с аудиторией 100 000 участников.
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Steam Workshop — это платформа, где игроки создают и публикуют пользовательский контент для игр. Meccha Chameleon — многопользовательская игра в Steam, у которой сформировалось крупное сообщество. Discord-сервер этой игры объединяет 100 000 участников. Именно эти три элемента оказались связаны в одной кибератаке.

 ©Steam

Несколько пользовательских карт для Meccha Chameleon, включая Laser Tag Neon и Chroma Grid Arena, содержали вредоносный код. При загрузке карта записывала пакетный файл в папку «Документы» на компьютере игрока. Далее этот файл запускал PowerShell для загрузки дополнительного вредоносного ПО и троянов удаленного доступа.

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Проблему выявил независимый специалист Feint. Злоумышленники не ограничились заражением компьютеров — они также взломали аккаунт разработчика. Атакующие обошли двухфакторную аутентификацию в Discord, изменили права доступа на сервере и заблокировали менеджеров и админов канала. Через захваченный сервер они распространяли ложные заявления о том, что официальная сборка игры содержит вирусы.

Разработчик Haganeiro выпустил обновление 3.1.0, которое закрывает уязвимость в пользовательских картах. Карты удалили, а вредоносное ПО отключили для игроков, которые не установили патч. При этом компьютер системного инженера, использовавшийся для исследования зараженных карт, также был взломан в ходе атаки.

Разработчик создает новый Discord-сервер. Официальная версия Meccha Chameleon в Steam считается безопасной. Геймерам, которые использовали вредоносные карты до выхода обновления, необходимо проверить папки «Документы» и «Временные файлы» на наличие файлов с расширением .bat. Рекомендуется выполнить полное сканирование системы или полностью переустановить операционную систему.

#discord #кибератака #вредоносное по #meccha chameleon #steam workshop #chroma grid arena #haganeiro #laser tag neon
Источник: tweaktown.com
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