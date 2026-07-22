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Global_Chronicles
Моддер объединил GTA III, Vice City и San Andreas в одну игровую сессию с тремя порталами
Моддер Dryxio показал систему порталов, которая объединяет GTA III, Vice City и San Andreas в рамках одной игровой сессии.
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Любительские модификации для серии Grand Theft Auto нередко меняют привычный игровой процесс. Новая разработка Dryxio предлагает объединить сразу три классические части серии в единую систему.

© DryxioGTA

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Моддер Dryxio разместил несколько порталов на Гроув-стрит в San Andreas. Один из них переносит игрока в Либерти-Сити с переключением управления на Клода, другой открывает доступ к Вайс-Сити, где управление получает Томми Версетти. При этом закрывать текущую игровую сессию не требуется.

Ранее Dryxio уже показывал похожие эксперименты. Сначала GTA III работала внутри San Andreas на экране телевизора, причем обе игры оставались полностью интерактивными. Затем моддер встроил Vice City внутрь GTA III, которая уже функционировала в San Andreas.


Порталы используют не только для перемещения. На демонстрационном видео видно, как игрок стреляет сквозь портал и попадает в NPC в другой игре. По сути, три разных проекта Rockstar Games функционируют как одно целое.

По словам автора, все три проекта работают в одном процессе и используют одно устройство Direct3D, а каждая игра существует как отдельный экземпляр движка — разработчик не использовал захваченное видео или записанные ролики, наложенные на портал. Официального релиза мода вероятно не будет. Остается открытым вопрос о возможности расширения интеграции, например, совместного преследования игрока полицией из разных игр.

#rockstar games #моддинг #grand theft auto: vice city #grand theft auto: san andreas #direct3d #gta iii #кросс-игра #dryxio #игровые порталы
Источник: videocardz.com
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