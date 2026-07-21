Международная группа геологов определила тип космического тела, столкновение с которым 66 миллионов лет назад привело к массовому вымиранию. С помощью изотопного анализа никеля ученые установили, что метеорит принадлежал к редкому классу углеродистых хондритов CO.

Около 66 миллионов лет назад астероид диаметром 10–15 километров врезался в полуостров Юкатан. Результат — кратер шириной 180 километров и глобальное вымирание, уничтожившее три четверти видов, включая динозавров. До сих пор ученые знали, что виновник был углеродистым хондритом, но точный тип оставался неясен.

Изображение - ChatGPT

Георгий Махатадзе из Института физики Земли в Париже и его коллеги из Бельгии, Канады и Австрии провели высокоточные измерения изотопов никеля в глинистом слое, образовавшемся после удара. Образцы собрали в Дании, Испании и Италии. Ученые также проанализировали 11 углеродистых хондритов разных групп для сравнения.

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Результаты показали: изотопный состав никеля в K-Pg слое совпадает с составом CO-хондритов (класс Ornans) и некоторых неклассифицированных хондритов. При этом исключили CI- и CY-хондриты как возможных кандидатов. CO-хондриты — одни из самых примитивных объектов Солнечной системы — составляют ничтожную долю среди всех найденных на Земле метеоритов. Углеродистые хондриты в целом — лишь 5% от всех образцов.

Филипп Клейс из Брюссельского свободного университета пояснил: в CO-хондритах значительно меньше летучих элементов — углерода, цинка, воды и особенно серы — по сравнению с другими метеоритами. Это не меняет теорию о причинах вымирания, но делает маловероятным, что сера из астероида была главным фактором. Основную роль сыграла мелкая пыль, выброшенная в атмосферу и заблокировавшая солнечный свет. По словам Клейса, то, что Землю поразил столь редкий и далекий космический объект, подчеркивает, насколько не повезло динозаврам.