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Global_Chronicles
В США энергетики принудительно отчуждают землю у фермеров для ЦОД
В США насчитывается более 3000 центров обработки данных, еще 1500 в разработке. Опрос Pew Research Center показал, что 70% американцев выступают против строительства таких объектов рядом с ними.
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Центры обработки данных потребляют огромное количество воды и электроэнергии. В 2024 году на них пришлось более 4% всего энергопотребления США. Для питания новых объектов энергетическим компаниям приходится строить линии электропередачи через частные земли.

Изображение - ChatGPT

Граждане США жалуются на рост коммунальных платежей, шум, загрязнение и потерю зеленых зон. Но главная проблема - прокладка линий электропередачи. Когда владельцы отказываются продавать землю, компании прибегают к принудительному отчуждению.

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Пятая поправка к Конституции США разрешает изымать частную землю без согласия владельца, но только если изъятие служит общественным интересам и владельцу выплачивают компенсацию. Важен тот факт, что американское правительство вправе передавать эти полномочия частным организациям, в том числе энергетическим компаниям.

Однако в каждом штате действуют свои правила. Например, в Техасе Верховный суд установил жесткое требование. Проект должен приносить пользу обществу в целом. Его нельзя строить исключительно для личной выгоды застройщика. Это решение суда ограничивает возможности энергетиков по изъятию земли.

Бум искусственного интеллекта заставляет энергетические компании все чаще прибегать к экспроприации. Спрос на электроэнергию растет стремительно. Новые линии электропередачи тянутся через частные владения в Джорджии, Пенсильвании и других штатах. Местные жители сопротивляются, но компании используют законные механизмы принудительного выкупа земли.

#сша #искусственный интеллект #ии #центры обработки данных #цод #энергопотребление #pew research center #экспроприация
Источник: tomshardware.com
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