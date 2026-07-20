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Global_Chronicles
Рынок ИИ повысил спрос на квалифицированных электромонтажников, пока выпускники ИТ ищут работу
Рынок труда, связанный с искусственным интеллектом, меняется сразу по нескольким направлениям. Выпускники компьютерной инженерии сталкиваются с ростом безработицы, тогда как работодатели активно ищут квалифицированных специалистов для строительства и обслуживания ЦОД.
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Расширение инфраструктуры для систем искусственного интеллекта влияет не только на инвестиции в дата-центры, но и на структуру рынка труда. Последние данные показывают, что спрос на разные технические специальности развивается неравномерно.

 Изображение: WCCFTech

По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, уровень безработицы среди выпускников факультетов компьютерной инженерии составляет 7,8%. Среди выпускников различных направлений выше показатель зафиксировали только у антропологов, где он достиг 7,9%.

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Еще недавно компьютерная инженерия считалась одним из наиболее востребованных направлений подготовки. Однако распространение инструментов искусственного интеллекта усложняет поиск первой работы для части молодых специалистов. Кроме того, в отдельных вакансиях работодатели публикуют требования, которые трудно выполнить. В качестве примера источник приводит объявление Yahoo, где от кандидата ожидали более десяти лет опыта работы с Claude Code, хотя этот инструмент появился около года назад. При этом сам источник допускает, что подобное требование могло стать результатом ошибки отдела кадров.

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Изображение: WCCFTech

Одновременно компании, развивающие инфраструктуру искусственного интеллекта, испытывают высокий спрос на квалифицированных электромонтажников для центров обработки данных. После завершения профессиональной подготовки, получения лицензии и необходимой специализации такие специалисты могут рассчитывать на доход до 280 000 долларов США в год. Для выхода на этот уровень требуется четырех- или пятилетняя стажировка, около 8000 часов оплачиваемой практики, 500–900 часов теоретического обучения, а также профильные сертификаты, включая подготовку по системам среднего напряжения и стандартам NFPA.

#apple #искусственный интеллект #ии #центры обработки данных #claude code #yahoo #компьютерная инженерия #электромонтаж
Источник: wccftech.com
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