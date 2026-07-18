Южнокорейский автогигант закрыл сделку по получению полного контроля над Boston Dynamics. Это произошло сразу после того, как персонал компании в Корее провел забастовку из-за опасений по поводу автоматизации.

Компания Hyundai завершила приобретение оставшейся доли Boston Dynamics у SoftBank всего через несколько дней после того, как ее собственные рабочие в Южной Корее вышли на частичную забастовку. Причина протестов — страх, что роботы заменят людей на конвейерах. Сумма сделки, по оценкам южнокорейских СМИ, составила около $335 миллионов.

Изображение: Сarscoops

В 2021 году Hyundai уже получила 80% акций Boston Dynamics, а теперь выкупила остаток. Полное владение, по заявлению руководства южнокорейской компании, дает больше свободы для инвестиций и стратегии. При этом, именно сейчас планы по внедрению роботов столкнулись с сопротивлением.

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Профсоюзы, по крайней мере, южнокорейские, могут стать главным препятствием на пути к широкому внедрению Atlas. Они требуют перехода на фиксированную зарплату вместо почасовой. Это позволит рабочим сохранить доход, даже если автоматизация сократит их смены. Главный объект споров — робот Atlas. Стоимость каждого такого робота — около $130 000. В Hyundai подсчитали, что экономия на зарплатах окупит эту сумму за два года.

На презентации в январе новейшую версию Atlas показали впервые. Компания намерена использовать 25 000 таких роботов на заводах Hyundai и Kia в Джорджии, начиная с 2028 года. К этому времени Hyundai планирует выпускать до 30 тысяч роботов Atlas ежегодно. Многие сотрудники не были готовы к такому развитию. При этом профсоюз заявил: роботы не будут выполнять работу без согласия нынешнего персонала.