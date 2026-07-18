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Global_Chronicles
Hyundai полностью выкупила производителя роботов Boston Dynamics на фоне забастовки своих рабочих
Южнокорейский автогигант закрыл сделку по получению полного контроля над Boston Dynamics. Это произошло сразу после того, как персонал компании в Корее провел забастовку из-за опасений по поводу автоматизации.
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Компания Hyundai завершила приобретение оставшейся доли Boston Dynamics у SoftBank всего через несколько дней после того, как ее собственные рабочие в Южной Корее вышли на частичную забастовку. Причина протестов — страх, что роботы заменят людей на конвейерах. Сумма сделки, по оценкам южнокорейских СМИ, составила около $335 миллионов.

 Изображение: Сarscoops

В 2021 году Hyundai уже получила 80% акций Boston Dynamics, а теперь выкупила остаток. Полное владение, по заявлению руководства южнокорейской компании, дает больше свободы для инвестиций и стратегии. При этом, именно сейчас планы по внедрению роботов столкнулись с сопротивлением.

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Профсоюзы, по крайней мере, южнокорейские, могут стать главным препятствием на пути к широкому внедрению Atlas. Они требуют перехода на фиксированную зарплату вместо почасовой. Это позволит рабочим сохранить доход, даже если автоматизация сократит их смены. Главный объект споров — робот Atlas. Стоимость каждого такого робота — около $130 000. В Hyundai подсчитали, что экономия на зарплатах окупит эту сумму за два года.

На презентации в январе новейшую версию Atlas показали впервые. Компания намерена использовать 25 000 таких роботов на заводах Hyundai и Kia в Джорджии, начиная с 2028 года. К этому времени Hyundai планирует выпускать до 30 тысяч роботов Atlas ежегодно. Многие сотрудники не были готовы к такому развитию. При этом профсоюз заявил: роботы не будут выполнять работу без согласия нынешнего персонала.

#производство #hyundai #автоматизация #softbank #забастовка #boston dynamics #робот atlas
Источник: carscoops.com
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