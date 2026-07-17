Компания Bentley представит свой первый электромобиль Torcal 23 сентября. Вместо имитации звука двигателя внутреннего сгорания инженеры создали «Динамическую симфонию» с использованием живых барабанов, альта и бас-гитары, которая реагирует на ускорение.

Большинство автопроизводителей, от Hyundai до Dodge, решают проблему тишины электромобилей с помощью синтезированных звуков двигателя через динамики. Bentley пошла другим путем. Для своего первого полностью электрического кроссовера Torcal британский бренд создал саундтрек с участием живых музыкантов.

Изображение: Сarscoops

Инженеры Bentley записали в студии звук работающего двигателя V8 и проанализировали его характеристики. Они пришли к выводу, что ключевое значение имеет не тембр выхлопа, а ритмическая структура и энергетика звука. Для проверки этой гипотезы они установили два параболических динамика. Один динамик воспроизводил запись звука двигателя. Второй динамик использовался для озвучивания игры барабанщика в реальном времени. Сравнивая оба варианта, специалисты отметили сходство в ритмическом рисунке и эмоциональном воздействии. Оказалось, что небольшие акустические неровности, присущие как барабанной дроби, так и работе поршневого мотора, создают естественное, немеханическое звучание.

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На основе этих выводов Bentley не стала копировать звук мотора. Вместо этого музыканты записали оригинальный саундтрек с ударными, альтом и бас-гитарой. Звук меняется в зависимости от нажатия педали газа: темп ускоряется при разгоне и замедляется при отпускании педали. Компания называет этот эффект «Динамической симфонией Bentley» и подчеркивает, что не пытается обмануть водителей, заставляя их думать, что они управляют V8. Цель — передать те же эмоции величия и торжественности, которые десятилетиями ассоциировались с бензиновыми моделями.

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Презентация Torcal состоится 23 сентября в Лондоне. Кроссовер займет в линейке место ниже Bentayga, построят его на электрической архитектуре PPE концерна Volkswagen Group — той же, что используется в Porsche Cayenne Electric. Ожидаются два электромотора, полный привод, батарея на 113 кВт·ч, зарядка мощностью до 390 кВт и запас хода более 480 километров.