Несколько богатейших россиян за последний год вывели за границу миллиарды долларов. Причина — опасения за состояние экономики и возможные конфискации имущества государством.

Некоторые богатейшие российские бизнесмены начали активно менять структуру своих портфелей. Деньги уходят в криптовалюту, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды. Основные направления — Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Саудовская Аравия и Кипр. Один из собеседников начал инвестировать в Африке.

Изображение - ChatGPT

Точный масштаб оттока оценить сложно из-за непрозрачных криптовалютных операций. По консервативным оценкам двух источников Bloomberg, с начала текущего года из России неофициально выведены десятки миллиардов долларов, что превышает прошлогодние показатели.

реклама

Причина ускорения оттока, по мнению Bloomberg — кампания по изъятию активов у крупных предпринимателей, которую власти РФ усилили с 2024 года. Под удар попали бизнесмены, сохранявшие связи с Западом или имевшие двойное гражданство. Среди громких дел — национализация активов основателя «Русагро» Вадима Мошковича, владельца «Южуралзолота» Константина Струкова и бывшего собственника аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. По данным Bloomberg, за прошлый год по искам прокуратуры изъяли имущества более чем на 4 триллиона рублей.

Дополнительную тревогу у предпринимателей вызвала мартовская встреча с Путиным, на которой миллиардер Сулейман Керимов предложил бизнесменам внести крупные взносы в бюджет. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.