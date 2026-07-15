BMW предупредила владельцев 29 119 гибридных автомобилей о необходимости парковать машины на улице. Причина – коррозия реле стартера, которая может вызвать короткое замыкание и возгорание.

Компания BMW проводит очередную кампанию по отзыву автомобилей. На этот раз под такой отзыв попали гибридные модели 3-й, 5-й и 7-й серий, выпущенные в период с 2016 по 2020 год. Причина – риск короткого замыкания в системе запуска двигателя.

Изображение: Сarscoops

Регулятор США (NHTSA) сообщил, что реле стартера в некоторых гибридах BMW может подвергаться коррозии из-за попадания воды. Это вызывает перегрев элемента и короткое замыкание. Опасность сохраняется не только во время движения, но и когда машина стоит с выключенным зажиганием.

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Под отзыв попадают модели 330e iPerformance 2016–2018 годов, 530e iPerformance 2018–2020 годов, а также 740Le xDrive iPerformance 2017–2019 годов. Всего речь идет о 29 119 автомобилях. Владельцам рекомендовали держать машины подальше от зданий до устранения неисправности.

Это не первый подобный случай. В минувшем году BMW уже отзывала 196 355 автомобилей, и некоторые из них загорались. Тогда речь шла о других моделях, не о подключаемых гибридах. После того отзыва компания продолжила мониторинг и обследовала около 150 машин. Полученные данные убедили производителя провести добровольный отзыв.

Уведомления о начале ремонтной кампании планируют разослать в конце августа. А пока владельцам предписано парковать свои гибриды на открытом воздухе, вдали от жилых домов и других построек.