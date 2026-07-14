Casio представила новую модель G-Shock, выпущенную ограниченным тиражом в 2026 экземпляров. Часы выполнены в матовом черном корпусе с кремовым циферблатом и посвящены футбольному чемпионату мира.

Каждые четыре года Casio выпускает часы к чемпионату мира по футболу. Новинку делают совместно с брендом F.C. Real Bristol — это вымышленный футбольный клуб и одновременно модный лейбл из Японии.

Фото: Casio

Модель DW-6900 стала пятой совместной работой Casio и F.C. Real Bristol. Производство ограничили 2026 экземплярами — по числу года проведения турнира. Дизайн часов обыгрывает идею: вымышленный клуб выигрывает мировой турнир и получает в награду специальные часы.

Фото: Casio

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Корпус выполнили из матового черного пластика. Циферблат сделали кремово-бежевым, чтобы он напоминал выцветшие экраны старых цифровых часов. На передней панели разместили логотип F.C.R.B. ярко-красного цвета, а в нижней части циферблата напечатали надпись "FOOTBALL IS BEAUTIFUL". Тройной графический элемент для индикации дополнительных функций расположен над основным дисплеем.

Фото: Casio

При активации синей подсветки EL на экране появляется красный герб Bristol. Сочетание синего, красного и кремового цветов отсылает к триколору — символу текущей коллекции. На задней крышке из нержавеющей стали выгравировали эмблему клуба и год 2026.

Фото: Casio

Часы поступят в продажу 17 июля в Японии. Цена — 23 100 иен (эквивалентно ≈ 11025 ₽ по курсу ЦБ РФ на 14.07.2026). Пока неизвестно, появятся ли часы в официальной рознице за пределами Японии.