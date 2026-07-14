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Global_Chronicles
Новый ПК Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 получил до 1 ТБ ОЗУ, восемь слотов M.2 и три 3,5" HDD
Lenovo начала мировые продажи настольного ПК с поддержкой до 1 терабайта оперативной памяти и видеокартами с 72 гигабайтами видеопамяти.
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Компания Lenovo анонсировала новую рабочую станцию еще в марте. Теперь ThinkStation P5 Gen 2 поступила в продажу на основных рынках, включая США, Европу и Австралию.

Изображение: Lenovo

ThinkStation P5 Gen 2 получила процессоры Intel Xeon 600 из семейства Granite Rapids. Доступны модели с количеством ядер от 12 до 48 и числом потоков до 96. Восемь слотов DIMM поддерживают оперативную память DDR5-6400 с частотой до 6400 МГц в четырехканальном режиме.

Изображение: Lenovo

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В качестве видеокарты предлагаются профессиональные модели Nvidia. Базовая опция — RTX Pro 5000 Blackwell с 72 ГБ видеопамяти GDDR7. Также доступна более мощная RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q с 96 ГБ. Система допускает установку двух видеокарт одновременно.

Изображение: Lenovo

Для хранения данных предусмотрено восемь слотов для твердотельных накопителей M.2 и три отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков. Пользователь может выбрать любую комбинацию этих накопителей. Стоимость базовой версии в США стартует от $5999. В еврозоне минимальная цена составляет от €3839 до €4264, в Великобритании — от £3630. При этом итоговая стоимость сильно зависит от объема оперативной памяти и других компонентов — максимальная конфигурация может обойтись более чем в $300 000.

#lenovo #оперативная память #xeon #пк #рабочие станции #nvidia rtx pro #thinkstation p5 gen 2
Источник: notebookcheck.net
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