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Global_Chronicles
Инсайдеры сообщили о неопределенном будущем линейки Ultra у Xiaomi, Vivo и Oppo
Notebookcheck сообщил, что сразу несколько будущих Ultra-флагманов могут столкнуться с пересмотром планов выпуска.
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Сегмент самых дорогих камерофонов может измениться уже в ближайшие годы. По данным инсайдеров, производители рассматривают пересмотр планов выпуска отдельных моделей Ultra, несмотря на продолжающуюся разработку новых камер и систем стабилизации.

 Изображение: Notebookcheck

По информации Notebookcheck, один из инсайдеров заявил с «99-процентной уверенностью» о прекращении разработки Xiaomi 18 Ultra. Эту оценку поддержал Йогеш Брар, который считает, что аналогичные риски существуют и для других смартфонов серии Ultra.

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При этом Oppo Find X10 Ultra пока выглядит наиболее стабильным кандидатом на выпуск. По имеющимся данным, компания готовит эволюционное обновление по сравнению с Find X9 Ultra. Среди возможных изменений называют модернизированный 10-кратный телеобъектив и новый квадратный датчик на передней панели.

Одновременно инсайдеры сообщают, что в лабораториях продолжают тестировать новые технологии камер. Одна из них предполагает использование технологии LOFIC в 200-мегапиксельном сенсоре Sony LYT-901 для увеличения динамического диапазона без снижения разрешения.

Скриншот: Weibo

Еще одним направлением остается развитие оптической стабилизации. По данным Digital Chat Station, Vivo рассматривает возможность увеличить диапазон компенсации OIS с 3 до 8 градусов в будущих моделях. При этом Notebookcheck отмечает, что подобные решения пока находятся на ранней стадии разработки, а их появление в серийных смартфонах к 2027 году остается неподтвержденным. Также аналитики предполагают, что производители могут перейти на двухлетний цикл обновления флагманов вместо ежегодного.

Скриншот: Weibo

#xiaomi #oppo #vivo #digital chat station #xiaomi 18 ultra #oppo find x10 ultra #vivo x500 ultra #yogesh brar
Источник: notebookcheck.net
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