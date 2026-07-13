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Global_Chronicles
В Китае начала работу первая в мире производственная линия полного цикла для выпуска 2D-чипов
Шанхайская компания Yuanjiwei открыла первую в мире опытную линию по производству 8-дюймовых полупроводников из двумерных материалов.
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Разработчики двухмерных полупроводников переходят от лабораторных экспериментов к опытному производству. Новый проект в Шанхае стал очередным этапом коммерциализации этой технологии.

Фото: qq.com

Китайская компания Yuanjiwei запустила пилотную 8-дюймовую производственную линию, которую называет первой в мире площадкой такого типа. Она поддерживает полный цикл изготовления микросхем, включая подготовку двухмерных материалов, производство пластин, проектирование, изготовление и интеграцию чипов.

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В основе разработки лежат двухмерные полупроводниковые материалы, такие как дисульфид молибдена. Их толщина составляет всего несколько атомов, что позволяет продолжить уменьшение размеров транзисторов после приближения кремниевых технологий к физическим ограничениям.

Компания заявила, что новая линия уже поддерживает выпуск опытных образцов микросхем. Следующей целью станет создание процессоров, сопоставимых по возможностям с современными 5-нм кремниевыми решениями, но без применения EUV-литографии. Достичь этого результата Yuanjiwei рассчитывает к 2029 году.

#китай #чипы #euv #2d-полупроводники #8-дюймовые пластины #yuanjiwei
Источник: scmp.com
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