Злоумышленники маскируют сбор персональных данных под обычную процедуру отказа от рекламных писем. Вместо отписки пользователь попадает на страницу, где его просят заполнить анкету.

Многие привыкли кликать по ссылке «отписаться» в конце каждого рекламного письма, не задумываясь. Именно это сделало данную схему привлекательной для мошенников. Артем Шейкин, занимающий пост зампреда Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента, сообщил о новой угрозе.

Изображение - ChatGPT

На почту приходит сообщение, которое трудно отличить от обычной рекламы. Внизу письма размещена стандартная надпись: чтобы больше не получать подобные уведомления, нажмите на ссылку для отписки. Однако ссылка ведет не на отказ от рассылки, а на страницу с формой. Ее заголовки могут звучать по-разному: «жалоба на спам», «подтверждение отписки», «удаление адреса из базы». Но суть одна — пользователя просят ввести имя, телефон, адрес и другую информацию.

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Главный расчет злоумышленников — на человеческую усталость от надоедливых сообщений. Человек хочет поскорее избавиться от раздражающего фактора и не обращает внимания ни на адресную строку, ни на то, что запрашивают слишком много сведений. В итоге мошенники получают не просто электронный ящик, а развернутый профиль жертвы.

Самые серьезные последствия — для бизнеса. Когда такие письма массово приходят сотрудникам, преступники собирают служебные контакты и должностную информацию для последующих целенаправленных атак.

Артем Шейкин обращает внимание: легальный сервис отписки не требует паспорта, номера телефона или другой конфиденциальной информации. Достаточно подтвердить сам адрес электронной почты. Если письмо кажется подозрительным, не стоит нажимать на ссылки — лучше удалить его, пометить как спам или сверить данные отправителя на официальном сайте компании.