Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Micron инвестирует 250 млн $ в благотворительные счета администрации Трампа на фоне судебного иска
Компания Micron объявила об инвестициях в 250 миллионов долларов в образовательные счета для детей. Это крупнейшее корпоративное вложение такого рода. Одновременно против Micron, Samsung и SK hynix подан коллективный иск о картельном сговоре на рынке DRAM-памяти.
реклама

Федеральный суд США рассматривает коллективный иск против трех крупнейших производителей памяти — Samsung, SK hynix и Micron. Их обвиняют в сговоре, который привел к дефициту DRAM и завышению цен. В то же время Micron объявила о рекордных благотворительных инвестициях в 250 миллионов $.

 Изображение: Micron

Инвестиции пойдут в образовательные сберегательные счета, которые запустила администрация Трампа. Деньги получат до миллиона детей. Приоритет отдадут семьям из городов, где расположены заводы и офисы Micron. Генеральный директор Санджай Мехротра заявил, что компания благодарна президенту США и министру Бессенту за создание этой программы.

реклама

Время инвестиций вызывает вопросы. В 2023 году Micron вынужденно продавала память по цене втрое ниже обычной. Компания уже вложила 10 миллиардов $ три года назад для развития производства. Теперь Micron хочет сохранить текущие позиции на рынке и избежать давления на цены.  

🔥  Читайте также:☟ 

Производителей памяти Samsung, SK hynix и Micron обвиняют в росте цен на 700% за четыре года

Ранее Apple объявила об инвестициях в 500 миллиардов $ в США, чтобы получить смягчение по пошлинам, которые обещал ввести Трамп. Для Micron судебный процесс несет риски — если иск удовлетворят, производителей могут обязать снизить цены на DRAM. Компания заинтересована сохранить текущий объем поставок и цены. Благотворительные инвестиции в такой ситуации выглядят инструментом влияния на администрацию Трампа.

#samsung #полупроводники #дональд трамп #инвестиции #micron #sk hynix #dram #коллективный иск #картельный сговор
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замена двигателей на самолёте-амфибии Бе-200 оказалась сложнее ремоторизации SJ-100
Британский водитель попытался переплыть лужу на Aston Martin Vantage и заглох посередине
ПАО «Яковлев» после 2030 года сохранит в эксплуатации 85% ранее выпущенных самолётов SSJ-100
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Руководители компаний в США всё чаще доверяют ChatGPT важнейшие решения
В Красноярске специалисты из Китая завершили проходку первого тоннеля метротрама длиной 2,5 км
Casio представила механические часы Edifice EFK-200 за пределами Китая
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC Lab на частоте 4 ГГц устанавливает рекорд GPUPI
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Xiaomi тестирует двухдверное купе мощностью более 2000 л.с. для конкуренции с Porsche
Эксперт сравнил производительность Steam Machine с одним и двумя модулями оперативной памяти
Samsung может анонсировать Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra с улучшенными экранами в сентябре
В сети появились снимки нового BMW X5 - дизайн кроссовера стал известен за день до премьеры
Газовый гигант WD1856b пережил гибель своей звезды и спустя миллиарды лет изменил орбиту
Инсайдер KhaDm предрёк скорое закрытие проекта электромобиля «Атом»
Эксперт рассказал о наиболее надёжных в России автомобилях с пробегом не дороже миллиона рублей
Российский клиент-клон Telegram прекратил работу
Учёные выяснили как болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу
Исследователи опасаются «чернобыльского эффекта» касательно развития этих ИИ-технологий

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Ген Икс и Рубин Ситторака — скрытая иерархия сил в Людях Икс
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Что такое 1С и её разновидности
PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter