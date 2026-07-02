Компания Micron объявила об инвестициях в 250 миллионов долларов в образовательные счета для детей. Это крупнейшее корпоративное вложение такого рода. Одновременно против Micron, Samsung и SK hynix подан коллективный иск о картельном сговоре на рынке DRAM-памяти.

Федеральный суд США рассматривает коллективный иск против трех крупнейших производителей памяти — Samsung, SK hynix и Micron. Их обвиняют в сговоре, который привел к дефициту DRAM и завышению цен. В то же время Micron объявила о рекордных благотворительных инвестициях в 250 миллионов $.

Изображение: Micron

Инвестиции пойдут в образовательные сберегательные счета, которые запустила администрация Трампа. Деньги получат до миллиона детей. Приоритет отдадут семьям из городов, где расположены заводы и офисы Micron. Генеральный директор Санджай Мехротра заявил, что компания благодарна президенту США и министру Бессенту за создание этой программы.

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Время инвестиций вызывает вопросы. В 2023 году Micron вынужденно продавала память по цене втрое ниже обычной. Компания уже вложила 10 миллиардов $ три года назад для развития производства. Теперь Micron хочет сохранить текущие позиции на рынке и избежать давления на цены.

Ранее Apple объявила об инвестициях в 500 миллиардов $ в США, чтобы получить смягчение по пошлинам, которые обещал ввести Трамп. Для Micron судебный процесс несет риски — если иск удовлетворят, производителей могут обязать снизить цены на DRAM. Компания заинтересована сохранить текущий объем поставок и цены. Благотворительные инвестиции в такой ситуации выглядят инструментом влияния на администрацию Трампа.