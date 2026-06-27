В Йеллоустонском национальном парке после гидротермального взрыва образовался новый бурлящий водоем.

Оборудование Йеллоустонской вулканической обсерватории зафиксировало необычную активность рано утром 13 июня. Датчики уловили сейсмическую энергию и инфразвуковой сигнал в районе Бисквит-Бейсин. Через два дня ученые нашли на этом месте новый водоем с кипящей водой.

Новый бассейн, образовавшийся в грунте, по которому ученые ходили двумя днями ранее. (Геологическая служба США) Новый бассейн, образовавшийся в грунте, по которому ученые ходили двумя днями ранее. (Геологическая служба США)

13 июня в 5:09 утра по местному времени оборудование зафиксировало аномалии. С восходом солнца специалисты заметили, что река Файрхол покрылась светло-серым облаком. Сначала они предположили, что изверглось расположенное неподалёку озеро Блэк Даймонд, но датчики зафиксировали лишь небольшой всплеск тепла, что указывало на другой источник.





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Камера вулканической обсерватории зафиксировала столб темного пара в верхнем правом углу экрана в 5:09:50. Он поднимался из области севернее озера Блэк Даймонд. Это совпало по времени с сейсмическими и инфразвуковыми аномалиями.

14 июня специалисты выехали на место. Они обнаружили три новых жерла, из которых кипящая вода хлынула в реку. Вода, находившаяся под землей при температуре кипения, нашла выход на поверхность и мгновенно превратилась в пар, вызвав гидротермальный взрыв. К моменту прибытия бригады вода остыла до 85 °C. Они обнаружили трещину длиной 18,5 метра и шириной до 1,5 метра, из которой все еще вытекала почти кипящая вода. Вокруг лежали камни, выброшенными во время взрыва. Нового бассейна на этом месте тогда не было.





16 июня ученые вернулись в тот же район. Они нашли бурлящий серый водоем размером 6,5 на 5,3 метра. Из него доносился глухой стук — звук образующихся и схлопывающихся пузырьков пара. Команда предполагает, что бассейн образовался в результате обрушения, а не нового взрыва. Именно поэтому камера не зафиксировала момент его появления.

18 июня на видеозаписях видны фонтаны воды высотой 6–9 метров, периодически поднимающиеся из нового бассейна. Это говорит о том, что активность в районе продолжается. Специалисты Геологической службы США зафиксировали событие с помощью сейсмических и инфразвуковых датчиков, и оно стало первым гидротермальным взрывом в Йеллоустоне, зарегистрированным приборами.