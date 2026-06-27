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Global_Chronicles
Mercedes отложила бонусные выплаты 90 тысячам сотрудников и обсуждает бесплатные переработки
Немецкие сотрудники Mercedes не получат запланированные на июль бонусы — выплату перенесли на следующий год.
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Немецкое издание Automobilwoche сообщило о ситуации в Mercedes. Компания перенесла бонусные выплаты на следующий год и рассматривает переход на 40-часовую рабочую неделю вместо 35-часовой. Эти решения затронут примерно 90 тысяч сотрудников в Германии.

 Изображение: Сarscoops

Бонусная выплата, запланированная на июль, составляет 18% от месячной зарплаты. Компания перенесла ее на следующий год без предварительного обсуждения с профсоюзом.

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Дополнительно Mercedes рассматривает переход с 35-часовой рабочей недели на 40-часовую. Руководство предлагает сделать это без повышения оплаты. Получается, что каждый сотрудник будет отрабатывать дополнительно около 260 часов в год бесплатно.

Председатель производственного совета Эргун Люмали раскритиковал эти планы. По его словам, такая концепция не выглядит убедительной. Люмали отметил, что компании нужны инновации, качественная продукция и квалифицированные кадры, а не увеличение рабочего времени без оплаты.

#mercedes #бонусы #сверхурочная работа
Источник: carscoops.com
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