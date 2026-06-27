Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Велосипед с двумя парами рулей появился в рекламе REI из-за ИИ от Meta* – и это не замечали неделю
Рекламное фото велосипеда Van Rysel EDR AF от REI, измененное ИИ, демонстрировало две пары рулей и другие конструктивные несоответствия.
реклама

Крупный ритейлер товаров для активного отдыха REI оказался в центре скандала после публикации рекламы в Instagram**. Вместо реального велосипеда Van Rysel EDR AF пользователи увидели изображение с многочисленными ошибками, характерными для работы нейросетей. Ситуация привлекла внимание не только велосипедистов, но и тех, кто следит за использованием ИИ в маркетинге.

 Изображение: Сarscoops / Reddit / Amity Rockwell@Instagram

реклама

Пользователи Reddit первыми обратили внимание на странности в рекламном посте REI. Велосипед на фото обладал двумя комплектами рулей, причем вторая пара выступала прямо из седла. Кроме того, на снимке отсутствовала левая шатунная система, а цепь проходила с разных сторон звезды. Буквы на раме выглядели нечитаемыми.

Изображение: Reddit / Amity Rockwell@Instagram

Как выяснилось позже, исходное изображение было подлинным. Велосипедистка Амити Роквелл подтвердила, что участвовала в официальной фотосессии для Van Rysel North America несколько месяцев назад. Профессионально обработанный снимок передали REI, но затем Meta* автоматически подключила ритейлера к своему инструменту персонализации на основе ИИ. Алгоритм внес изменения, которые представитель REI позже назвал неточными и некорректными.

Изображение: Reddit / Amity Rockwell@Instagram

После критики REI заявила Business Insider и Fast Company, что Meta автоматически подключила компанию к инструменту персонализации рекламы на базе ИИ. По словам REI, функция изменила предоставленное поставщиком изображение без намерения компании. После этого ритейлер отказался от использования инструмента, извинился за путаницу и сообщил, что подобные материалы не соответствуют внутренним стандартам. Meta, в свою очередь, указала, что рекламодатели должны просматривать такой контент до публикации.

* Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

** Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.

#искусственный интеллект #ии #meta #реклама #instagram #rei #van rysel #цифровой маркетинг
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
Крупнейшая ГЭС в России достигла максимального значения мощности за весь период эксплуатации
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
В России запущена платформа для переключения между операторами без замены SIM
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Марсоход Perseverance предположительно обнаружил следы древней жизни на Марсе
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
Производительность AMD Radeon RX 7900 XTX до 14% ниже с FSR Upscaling 4.1 относительно FSR 3.1
AMD официально выпустила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
Tom’s Hardware: перекупщики активно скупают процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
McMurtry показала тизер серийного электромобиля с вентилятором прижимной силы в 2 т за 1,32 млн $
Инженер AMD собрал мини-ПК в стиле Steam Machine с видеокартой RTX 5060
Ученые нашли доказательства – вода состоит из двух разных жидкостей с разной плотностью
Мощность PL2 процессоров Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками может достигать 474 Вт
В Кремле отреагировали на удаление VK и других российских приложений из App Store

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter