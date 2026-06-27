Рекламное фото велосипеда Van Rysel EDR AF от REI, измененное ИИ, демонстрировало две пары рулей и другие конструктивные несоответствия.

Крупный ритейлер товаров для активного отдыха REI оказался в центре скандала после публикации рекламы в Instagram**. Вместо реального велосипеда Van Rysel EDR AF пользователи увидели изображение с многочисленными ошибками, характерными для работы нейросетей. Ситуация привлекла внимание не только велосипедистов, но и тех, кто следит за использованием ИИ в маркетинге.

Изображение: Сarscoops / Reddit / Amity Rockwell@Instagram

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Пользователи Reddit первыми обратили внимание на странности в рекламном посте REI. Велосипед на фото обладал двумя комплектами рулей, причем вторая пара выступала прямо из седла. Кроме того, на снимке отсутствовала левая шатунная система, а цепь проходила с разных сторон звезды. Буквы на раме выглядели нечитаемыми.

Изображение: Reddit / Amity Rockwell@Instagram

Как выяснилось позже, исходное изображение было подлинным. Велосипедистка Амити Роквелл подтвердила, что участвовала в официальной фотосессии для Van Rysel North America несколько месяцев назад. Профессионально обработанный снимок передали REI, но затем Meta* автоматически подключила ритейлера к своему инструменту персонализации на основе ИИ. Алгоритм внес изменения, которые представитель REI позже назвал неточными и некорректными.

Изображение: Reddit / Amity Rockwell@Instagram

После критики REI заявила Business Insider и Fast Company, что Meta автоматически подключила компанию к инструменту персонализации рекламы на базе ИИ. По словам REI, функция изменила предоставленное поставщиком изображение без намерения компании. После этого ритейлер отказался от использования инструмента, извинился за путаницу и сообщил, что подобные материалы не соответствуют внутренним стандартам. Meta, в свою очередь, указала, что рекламодатели должны просматривать такой контент до публикации.

* Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

** Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.