Компания TSMC уведомила клиентов о повышении цен на все передовые технологические процессы – от 7-нм до 2-нм.

Ранее тайваньские СМИ сообщали о планах TSMC поднять цены на 3-нм и 2-нм техпроцессы. Теперь же компания пошла дальше – повышение коснется всех передовых технологий, включая 7-нм и 5-нм, которые по-прежнему широко используются в процессорах, ускорителях и сетевых чипах.

Изображение: TSMC

TSMC уведомила клиентов о росте цен на 5-10%. Компания определяет передовые техпроцессы как технологии 7-нм и тоньше. Только на 3-нм приходится 25% выручки от производства пластин, а на все передовые процессы – 74%.

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Включение 7-нм особенно показательно – этот процесс больше не считается флагманским. Однако он остается востребованным благодаря лучшему соотношению стоимости, зрелости и выхода годных изделий по сравнению с новейшими технологиями.

Генеральный директор TSMC СиСи Вэй на ежегодном собрании акционеров заявил, что клиенты позитивно оценивают спрос на ИИ. При этом он признал давление на издержки и растущий разрыв между спросом и мощностями. Финансовый директор Венделл Хуан ранее отмечал, что компания не исключает повышения цен из-за инфляции и затрат на расширение производства.

TSMC занимает доминирующее положение на рынке передовых логических микросхем. Ее мощности распроданы до следующего года еще с начала 2025 года, а спрос со стороны поставщиков ускорителей ИИ и разработчиков чипов остается высоким. Это дает компании возможность перекладывать рост затрат на клиентов.

В первом квартале TSMC отчиталась о выручке в 35,9 млрд $ и валовой прибыли 66,2%. Компания повысила целевой показатель роста выручки на 2026 год до 30%.

Для разработчиков чипов повышение означает рост производственных затрат. Рост цены пластины на 5-10% не приведет к такому же росту конечных устройств, но в сочетании с подорожанием памяти и другими факторами это создает основания для повышения цен на готовую продукцию.