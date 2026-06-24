Rockstar Games объявила, что Grand Theft Auto VI в стандартном издании будет стоить 79,99 $, а расширенная Ultimate Edition — 99,99 $.

После анонса GTA 6 поклонники ждали официальной информации о цене и вариантах изданий. Теперь издатель сообщил детали по предзаказам и уточнил, в каком виде игра появится в продаже.

Изображение - ChatGPT

Rockstar объявила, что предзаказы GTA 6 откроют этой ночью для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стандартное цифровое издание оценено в 79,99 $, Ultimate Edition будет стоить 99,99 $ и дополнительно включит внутриигровые бонусы, такие как косметические предметы и транспорт для персонажей Джейсона и Люсии.

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Коробочные версии Grand Theft Auto VI должны поступить в розничную продажу 12. 11. 2026 года. Внутри покупатель найдёт код для загрузки цифровой копии, а не диск — это касается всех изданий на старте. В тот же день начнется предварительная загрузка, чтобы владельцы предзаказа могли заранее установить игру.

Покупатели, оформившие предзаказ, получат набор Vintage Vice City с косметическими элементами в стиле классической Vice City и медиа той эпохи. Полноценный выпуск GTA 6 запланирован на 19. 11. 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Rockstar объявила, что предзаказы GTA 6 откроются сегодня ночью по московскому времени. Стандартное издание игры будет стоить 79,99 $, а Ultimate Edition — 99,99 $. Коробочные версии на старте продаж не получат диск: внутри будет только код для загрузки.