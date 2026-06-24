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Global_Chronicles
Молодые люди биологически стареют быстрее предыдущего поколения по данным учёных из Британии и США
Данные из Великобритании и США показали, что представители более молодых поколений выглядят биологически старше, чем предыдущие поколения в том же возрасте.
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За последние годы статистика все чаще фиксирует рост отдельных видов рака среди людей более молодого возраста. Новая научная работа рассмотрела эту тенденцию через показатели биологического старения, которые можно оценить по анализам крови.

 

Изображение: ScienceAlert

Группа ученых изучила данные 154 169 взрослых участников Британского биобанка (UK Biobank), а также сведения о состоянии здоровья 10 262 человек из американской программы All of Us. Для оценки применили индекс PhenoAge. Он учитывает фактический возраст человека и девять биомаркеров крови, среди которых уровень глюкозы, креатинина, альбумина, количество лейкоцитов и С-реактивный белок.

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После обработки данных специалисты сравнили показатели людей разных поколений. У жителей Великобритании, родившихся с 1965 по 1974 год, значение биологического возраста оказалось на 23 % выше, чем у родившихся в 1950–1954 годах.

Похожую картину зафиксировали и в США. Среди людей, появившихся на свет в 1990-х годах, разница между биологическим и фактическим возрастом оказалась на 92 % выше по сравнению с группой 1965–1969 годов.

Иначе говоря, представители более молодых поколений демонстрировали признаки более быстрого биологического старения при одинаковом количестве прожитых лет.

Затем ученые сопоставили полученные показатели с данными о заболеваемости. Люди с более выраженным биологическим старением чаще сталкивались с раком до 55 лет. Наиболее заметная связь наблюдалась для рака легких, пищеварительной системы и матки.

Биологическое старение связано с накоплением повреждений ДНК. Вредные вещества поступают с пищей, воздухом, от солнечного облучения. Со временем повреждения накапливаются, и риск рака растет. Причины ускоренного старения пока неясны. Всемирный рост ранних случаев рака требует дальнейшего изучения.

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Источник: sciencealert.com
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