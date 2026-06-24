Опубликован видеоролик с первой встречей создателя «Тетриса» Алексея Пажитнова и автора кубика Рубика Эрнё Рубика.

Имена Алексея Пажитнова и Эрнё Рубика давно связаны с двумя самыми узнаваемыми головоломками в мире. Несмотря на многолетнюю историю своих изобретений, лично они познакомились только во время мероприятия в Испании.

Скриншот видео: メガハウス公式おもちゃチャンネル

23 июня компания Megahouse, входящая в состав Bandai, опубликовала видеозапись первой встречи создателя «Тетриса» Алексея Пажитнова и автора кубика Рубика Эрнё Рубика. Их знакомство состоялось в декабре 2025 года в Музее видеоигр OXO в Испании. На опубликованных кадрах разработчики встречаются в кафе и впервые общаются лично.

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Во время беседы Пажитнов рассказал, что много лет интересовался кубиком Рубика и давно хотел познакомиться с его создателем. Разговор быстро перешел к истории создания головоломок. Рубик объяснил, что первоначально разработал версию кубика 2×2, а затем пришел к формату 3×3, который впоследствии получил мировую известность. Он также отметил, что его изобретение заметно повлияло на дальнейшую жизнь. Пажитнов в свою очередь рассказал о восприятии «Тетриса» игроками и сравнил простоту понимания своей игры с устройством кубика Рубика.



В завершение встречи он попросил Рубика сделать совместное селфи. Бренды недавно выпустили совместную головоломку Rubik's Tetris. В ней нужно вращать куб так, чтобы на всех гранях сложились фигуры тетримино, а не одноцветные блоки. В конце 2024 года Digital Eclipse выпустила Tetris Forever — интерактивный музей с воссозданием первой версии игры для компьютера «Электроника 60». Релиз получил высокие оценки за внимание к деталям.