CATL развивает сеть станций замены аккумуляторов для электрогрузовиков и коммерческого транспорта. Совместный проект с Octopus Energy создаст центры обмена батарей в Европе.

Большие грузовики требуют мощных аккумуляторов, а их зарядка занимает больше времени, чем у легковых электромобилей. CATL предлагает альтернативу — вместо зарядки менять батареи за несколько минут.

Фото: CATL

Китайский производитель CATL и энергетическая компания Octopus Energy запускают совместный проект Swaptopus. Партнеры планируют развернуть в Европе крупные центры замены батарей для тяжелых грузовиков. Предполагается, что каждый хаб сможет обслуживать тысячи машин ежедневно. В полномасштабном варианте сеть будет поддерживать более 300 тысяч электрогрузовиков по всему континенту.

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CATL уже управляет сотнями станций замены в Китае. Данные с маршрута Шанхай—Нинбо показывают: электрические грузовики на такой системе экономят на расходах по сравнению с дизельными. Компания также поставляет батареи в сеть NIO, которая занимается заменой аккумуляторов в легковых электромобилях.

Пункты обмена будут хранить запас заряженных батарей. Помимо обслуживания грузовиков, они смогут функционировать как распределенные накопители энергии для электросетей. CATL предоставит стандартизированные аккумуляторы с долгим сроком службы и организует утилизацию отработанных батарей.