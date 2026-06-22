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Global_Chronicles
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей
Компания Zijin Mining не смогла найти электрический карьерный самосвал для своего рудника в Синьцзяне. Тогда она разработала собственную модель грузоподъемностью 140 тонн с самым большим в мире сменным аккумулятором.
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Рудник Вулаген в уезде Уця — одно из крупнейших цинковых месторождений в Китае и в мире. Предприятие активно снижает выбросы: использует ветряную и солнечную энергию, внедряет интеллектуальные системы. Перевод парка грузовиков на электричество был логичным шагом, но найти подходящую модель карьерного самосвала не удалось.

 

Изображение: Electrek  

Стоимость перевозки тонны груза на километр на электрических самосвалах — 0,177 юаня против 0,68 юаня на дизельных. Электромобили надежнее: у них меньше сложных деталей трансмиссии, поэтому они реже ломаются. Управление проще, что снижает риск аварий из-за ошибок водителя. Однако готовых самосвалов под нужные параметры на рынке не нашлось.

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Компания Zijin связалась с производителем Longking. Вместе они разработали самосвал LK220E грузоподъемностью 140 тонн. Аккумуляторный блок емкостью 770 киловатт-часов — самый большой среди сменных, как утверждает Zijin. Замена батареи занимает четыре минуты. Грузовик тратит меньше времени на подзарядку и больше — на работу.

Первый образец показали в декабре. Сейчас на руднике эксплуатируют 290 таких машин. Они обеспечивают более 80% всех перевозок на предприятии. В парке компании уже больше 1700 электромобилей разных типов. Zijin планирует продолжить расширение парка и ввести дополнительные сотни электромобилей.

#lk220e #longking #zijin mining #карьерный грузовик #сменная батарея #сменный аккумулятор #цинковый рудник #электрический самосвал
Источник: electrek.co
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