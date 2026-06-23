Новые данные по межзвездной комете 3I/ATLAS указывают на крайне необычный химический состав ее комы. Измерения изотопов водорода и углерода позволяют предположить, что объект сформировался в очень холодной среде и может быть древнее Солнечной системы.

3I/ATLAS давно привлекла внимание астрономов как третий известный межзвездный объект. Теперь к вопросу о ее происхождении добавились данные, которые помогают понять не только путь кометы, но и условия, в которых она возникла.

Изображение 3I/ATLAS, полученное с помощью космического телескопа Хаббл. (НАСА, ЕКА, Дэвид Джуитт/Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе; обработка изображения: Джозеф ДеПаскуале/STScI)

Группа под руководством Мартина Кординера из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА изучила инфракрасные данные JWST и радионаблюдения ALMA, чтобы разобрать химию комы 3I/ATLAS. Ученые сосредоточились на соотношении изотопов водорода и углерода, потому что именно они лучше всего показывают условия рождения кометы.

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Результаты оказались необычными. Вода в коме содержит много тяжелого водорода, или дейтерия, а соотношение дейтерия к обычному водороду достигло 0,98%. Это более чем в десять раз выше, чем у комет Солнечной системы. По расчетам команды, такие значения возникают при формировании воды при температурах ниже - 243 °C.

Изотопы углерода дали другую часть картины. В 3I/ATLAS они заметно отличаются от тех, что находят в кометах, планетах, метеоритах и даже в большинстве близких областей звездообразования. Модель сравнения с эволюцией химического состава Млечного Пути показала, что комета могла возникнуть 11–12 миллиардов лет назад, когда Галактика еще была молода. При этом ученые не исключают и более «молодое» происхождение в удаленной области, где материал почти не смешивался с веществом от умирающих звезд.

Сейчас 3I/ATLAS находится за пределами орбиты Юпитера и движется к выходу из Солнечной системы. Кординер считает, что объект еще долго сможет давать данные для изучения: он пройдет за орбиту Плутона в 2029 году и покинет гелиосферу примерно в 2035-м.