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Global_Chronicles
3D-печать радикально меняет привычный подход к созданию аккумуляторов и их использованию
Благодаря 3D-печати аккумуляторы больше не обязаны иметь стандартную форму. Их можно встраивать в корпуса дронов, оправы очков и другие детали устройств, используя каждый миллиметр свободного пространства.
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Сейчас аккумуляторы выпускают в стандартных формах — цилиндрической, прямоугольной, в виде плоских пакетов. Из-за этого гаджеты приходится проектировать с учетом определенных габаритов батареи, изменить которые нельзя. Новый подход позволяет изготавливать накопители энергии любой конфигурации. Теперь батарея может заполнять внутреннее пространство устройства целиком, повторяя его форму.

© Material

В компании Material уже напечатали тестовые элементы с разными химическими составами. Основатель говорит: их задача — не изобретать новую химию, а менять способ производства. Недавно стартап получил 7,1 миллиона $ инвестиций и контракт с ВВС США на 1,25 миллиона $. К концу августа компания должна сделать прототипы батарей для дрона SkyRaider от Teledyne Flir. Сейчас в этот дрон помещается только четыре стандартных аккумуляторных блока. Если напечатать батареи так, чтобы они заполняли все внутреннее пространство, которое занимают эти блоки, запас энергии вырастет на 35%.

Разработанная компанией Material гибридная 3D-печатная машина для изготовления батарей, © Material

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Другой стартап, Sakuu из Силиконовой долины, сосредоточился на самом процессе изготовления. Обычные линии сборки требуют огромных печей для сушки материалов. Технология Sakuu позволяет наносить компоненты без растворителей, что упрощает производство и снижает затраты.

Китайская натрий-ионная батарея сравнялась по качеству с литий-ионной от Tesla                

Третья компания, Wright Electric, работает с алюминиево-воздушными батареями. У них высокая энергоемкость, но они не перезаряжаются. Это делает их полезными в военных условиях: солдаты могут использовать такие элементы для питания техники в полевых условиях, а отработанные батареи заменять новыми. Генеральный директор Джефф Энглер отмечает: активное применение дронов требует легких летательных аппаратов с максимальной энергоемкостью.

Пока все эти разработки ориентированы на оборонные заказы — там стоимость и масштаб не так критичны, и можно детально отработать технологию. Однако сама идея меняет представление о том, как должны выглядеть аккумуляторы. Вместо стандартных блоков — батарея, повторяющая форму устройства и использующая каждый свободный миллиметр внутри корпуса.

#беспилотники #дроны #аккумуляторы #3d-печать #литий-ионные батареи #аддитивное производство
Источник: msn.com
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