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Global_Chronicles
iPhone Air 2 ждёт аппаратное ухудшение – он лишится чипа A20 Pro и получит обычный A20
Слухи указывают, что iPhone Air 2 получит аппаратное ухудшение по сравнению с ожидаемой конфигурацией устройства.
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Следующее поколение iPhone Air может сохранить идею тонкого флагмана, однако новые сведения говорят о пересмотре его технического оснащения. И дело тут не в дизайне, а в ключевом компоненте, который напрямую влияет на позиционирование устройства внутри линейки Apple.

Изображение: WCCFTech

По данным блога yeux1122, Apple рассматривает для iPhone Air 2 основную камеру с двумя 48-мегапиксельными модулями. Такое изменение должно устранить один из наиболее заметных недостатков текущей модели.

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Однако вместе с улучшением камеры появились сообщения об аппаратном ухудшении платформы. Если ранее ожидалось использование процессора A20 Pro, то теперь источники сообщают о переходе на обычный A20.

По сути, Apple может установить в iPhone Air 2 тот же чип, который готовят для стандартного iPhone 18. При этом версии iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold, согласно слухам, получат более производительный A20 Pro. Информация также указывает, что компания не планирует использовать даже отбракованные версии A20 Pro с отключенными блоками. Вместо этого iPhone Air 2 сразу оснастят стандартным процессором.

Одной из причин такого решения называют рост затрат на память и оперативную память. Дополнительное давление на себестоимость создает производство чипов по 2-нм техпроцессу TSMC N2.

На фоне этих изменений iPhone Air 2 рискует оказаться в ситуации, когда более дорогая модель будет использовать ту же аппаратную платформу, что и базовый iPhone 18.

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Источник: wccftech.com
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