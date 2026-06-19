Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Впервые обнаружена галактика–источник летевшей до Земли 11 миллиардов лет частицы-призрака
Ученые связали высокоэнергетическое нейтрино с галактикой Shadow Blaster, находящейся в 11 миллиардах световых лет от Земли. Это первый случай, когда удалось напрямую привязать такой объект к источнику частиц-призраков.
реклама

Нейтрино — одни из самых распространенных частиц во Вселенной. Каждую секунду через тело человека проходит около 100 миллиардов таких частиц. Они почти не имеют массы и не несут заряда, поэтому проходят сквозь материю, не оставляя следа. Именно за это их называют частицами-призраками. Зафиксировать нейтрино чрезвычайно сложно, но с 1960-х годов ученые научились это делать. Однако связать конкретную частицу с ее источником удается редко. Новое исследование закрыло еще один пробел.

 Источник изображения: Международная обсерватория «Gemini»/NOIRLab/NSF/AURA/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

реклама

В 2021 году нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде зарегистрировала событие IC 210922A. Это было высокоэнергетическое нейтрино. Астрономы начали искать его электромагнитный аналог в созвездии Эридана. Гамма-всплесков, рентгеновского излучения или оптических сигналов не нашли. Тогда команда под руководством Юдзи Ураты из MITOS Science взялась за поиски с помощью телескопов JCMT и SMA. Они обнаружили галактику Shadow Blaster — инфракрасно-яркий объект в том же направлении, откуда пришло нейтрино, с достаточной яркостью для наблюдений.

Коричневый карлик оказался главным подозреваемым в исчезновении экзопланеты в системе TOI-5882                

Дальнейшие наблюдения провели с помощью комплекса ALMA в Чили. Галактику удалось разглядеть благодаря гравитационному линзированию: массивный объект между нами и Shadow Blaster искривил пространство-время и усилил свет. С помощью телескопа Gemini North ученые выяснили параметры объекта-линзы — его тип, массу и расстояние до Земли. Это позволило восстановить свойства самой галактики Shadow Blaster. Оказалось, что Shadow Blaster — галактика с плотным ядром, где идет бурное звездообразование. В ней нет активной сверхмассивной черной дыры, но плотные облака газа и пыли, по мнению астрономов, работают как естественный ускоритель частиц.

Если выводы подтвердятся, Shadow Blaster станет первой пылевой галактикой со звездообразованием, которую свяжут с высокоэнергетическим нейтрино. Согласно расчетам специалистов, такие галактики могли производить около 20% всех нейтрино, которые IceCube фиксирует как диффузный фон. В ранней Вселенной подобных объектов было больше, но большинство из них слишком тусклы и далеки, чтобы их изучать без гравитационного линзирования.

#нейтрино #alma #гравитационное линзирование #icecube #shadow blaster
Источник: space.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
Доступную по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ проверили в AAA-играх 2026 года
Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
Rockstar предложила бесплатное обновление для версий GTA 5 на PS5 и Xbox Series X/S
Самолёт ЛМС-192 «Освей» будет выполнять задачи государственной авиации
Колонистам Марса понадобится новый стандарт времени из-за особенностей гравитации
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов Grand Theft Auto VI и представила обложку
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Раскрыты первые подтверждённые характеристики процессора AMD Threadripper поколения Zen 6
Bosch выплатит $36 млн США из-за поставок сенсоров Китаю
Авиаэксперты в очередной раз дали противоречивые прогнозы по лайнеру МС-21
Киберпанк-шутер No Law с тысячами NPC впечатляет графикой уровня Cyberpunk 2077
Австралийская компания Qantas представила самолёт Airbus A350 для сверхдальних рейсов
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах
Новый SSD Sandisk для PS5 оказался дороже четырёх консолей PlayStation 5
Самый большой тоннелепроходческий щит Петербурга заканчивает прокладку маршрута

Популярные статьи

Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter