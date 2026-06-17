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Global_Chronicles
Nvidia показала роботов, самостоятельно освоивших установку видеокарт в материнские платы
Nvidia продемонстрировала работу роботов-манипуляторов, которые самостоятельно осваивают сложные физические операции.
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Разработчики все чаще используют искусственный интеллект не только для обработки данных, но и для управления физическими устройствами. Новый эксперимент Nvidia показывает, как ИИ может обучать роботов выполнению точных операций в реальной среде.

 Скриншот видео Jim Fan на LinkedIn

Компания Nvidia (NVIDIA Corporation) представила проект ENPIRE с открытым исходным кодом. Разработка предназначена для обучения роботизированных систем сложным практическим действиям без заранее прописанного набора решений.

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В демонстрации участвовала группа роботов-манипуляторов, которая выполняла несколько разных задач. Системы сортировали металлические штифты, работали с пластиковыми стяжками и собирали компьютерные компоненты.

Скриншот видео Jim Fan на LinkedIn

Особое внимание привлекла операция по установке видеокарты в материнскую плату. На видео, которое можно посмотреть на LinkedIn, одна роботизированная рука передает графический процессор другой. Затем робот совмещает разъем PCIe с соответствующим слотом на плате и аккуратно устанавливает устройство на место.

Скриншот видео Jim Fan на LinkedIn

Директор по искусственному интеллекту Nvidia и ученый Джим Фан (Jim Fan) рассказал, что в рамках ENPIRE восемь агентов Codex получили доступ к роботам, вычислительным ресурсам и бюджету токенов. После получения задания агенты самостоятельно искали решения, анализировали визуальные данные, изучали материалы в интернете, проверяли новые подходы и продолжали работу непосредственно на оборудовании.

Кроме монтажа видеокарт роботы также справились с сортировкой мелких деталей и операциями по завязыванию и обрезке пластиковых стяжек.

Повторимся. Проект ENPIRE является открытым. Nvidia предоставит код, чтобы любой мог развернуть похожую роботизированную лабораторию у себя.

#nvidia #видеокарты #искусственный интеллект #ии #робототехника #графические процессоры #codex #autoresearch #enpire #роботы-манипуляторы
Источник: tomshardware.com
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