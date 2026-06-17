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Global_Chronicles
Lexar предложила запускать ИИ-модели на ПК с меньшим объёмом оперативной памяти
Компания Lexar разработала технологию, позволяющую запускать большие языковые модели на ПК с меньшим объемом DRAM.
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Запуск мощных языковых моделей на домашнем компьютере традиционно требует огромных объемов дорогой оперативной памяти. Lexar предлагает необычное решение: перенести часть данных на твердотельный накопитель. Это удешевляет сборку и расширяет возможности для локального ИИ.

 Изображение: TechPowerUp 

Технический директор Lexar Даниэль Го рассказал, что производство DRAM примерно в шесть раз дороже NAND Flash. Компания создает новые накопители AI Storage Core SSD, которые позволяют размещать большие языковые модели на ПК с сокращенным объемом DRAM. Оптимизация снижает потребность в оперативной памяти как минимум на 40%.

Изображение: TechPowerUp

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Внутренние тесты Lexar показали возможность запуска модели Qwen 3.5 с 122 миллиардами параметров. Обычно для такой задачи требуется ПК стоимостью около 4500 $ с процессором и 128 ГБ оперативной памяти. Решение Lexar сокращает требования до 32 ГБ DRAM. На этой конфигурации система выдаёт 15,6 токена в секунду для модели с 35 миллиардами параметров. Для сравнения: традиционные фреймворки на том же объеме памяти дают только 5,2 токена в секунду. Модель на 122 миллиарда параметров с 32 ГБ DRAM традиционными средствами вообще не запускается — файл Llama.cpp падает. С использованием SSD скорость достигает 4,4 токена в секунду.

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При конфигурации с 64 ГБ DRAM запуск той же модели с большим контекстным окном возможен только через разгрузку на SSD. Для контекста в 4000 токенов обе конфигурации работают примерно одинаково. Но для 256 тысяч токенов только стек Lexar AI обеспечивает выдачу около 19,3 токена в секунду. При этом рост размера модели увеличивает задержку. Время до первого токена при контексте в 2 тысячи токенов составляет около двух секунд, при 4 тысячах вырастает до 6–8 секунд. Технически возможен перенос моделей до 400 миллиардов параметров, но скорость и отклик будут низкими. Lexar предлагает альтернативу покупке дорогой памяти, но не считает свое решение универсальным. Для некоторых задач лучше докупить DRAM.

#ssd #ии #dram #пк #llm #lexar #большие языковые модели #nand flash
Источник: techpowerup.com
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