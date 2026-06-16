Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Baidu запускает роботакси в Швейцарии и опережает Waymo и Tesla на европейском рынке
Китайская Baidu получила разрешение на эксплуатацию беспилотных автомобилей 4-го уровня в трех кантонах Швейцарии. Сервис AmiGo, работающий совместно с почтовой службой PostBus, вывел компанию в лидеры европейского рынка роботакси, опередив Waymo и Tesla.
реклама

Пока Waymo осваивает Лондон, а Tesla все обещает масштабные запуски своих роботакси, китайская Baidu уже получила разрешение на работу в Швейцарии. Причем речь идет не об отдельных тестах, а о полноценном допуске к общественному транспорту в трех кантонах. Это позволяет китайскому технологическому гиганту опередить конкурентов в развертывании беспилотных автомобилей в Европе.

 

Изображение: Electrek

Федеральное управление дорог Швейцарии выдало сервису AmiGo разрешение на эксплуатацию в режиме 4-го уровня автономности на территории 80 км². В трех кантонах — Санкт-Галлен, Аппенцелль-Ауссерроден и Аппенцелль-Иннерроден — уже стартовали испытания на открытых дорогах. На этом этапе в машинах присутствуют операторы-инструкторы, но следующий шаг — полностью беспилотные поездки.

реклама

AmiGo — совместный проект Baidu Apollo Go и швейцарской PostBus. Интеграция в государственную транспортную сеть дает компании преимущество, которого нет у Waymo и Tesla. Первая запускает коммерческие такси в Лондоне, но пока без допуска 4-го уровня для общественного транспорта. Вторая вообще не имеет аналогичного разрешения в Европе и предлагает лишь систему помощи водителю 2-го уровня.

Читайте также:

Отсутствие аварий у роботакси Tesla связали с отсутствием работающих машин

В основе сервиса — роботакси RT6, полностью электрический автомобиль с более чем 30 датчиками. Машина вмещает до трех пассажиров и оснащена съемным рулевым колесом, которое уберут после перехода на полностью автономный режим. Регулярные поездки через приложение запланированы на 2027 год.

У Baidu за плечами огромный китайский опыт: более 22 миллионов поездок в 27 городах, 330 миллионов километров автономного пробега. Теперь компания переносит накопленный опыт в Европу, опережая главных конкурентов на континенте. И, судя по швейцарскому разрешению, делает это быстрее и системнее. Пока другие борются за лицензии, Baidu уже интегрируется в европейский общественный транспорт.

#tesla #европа #швейцария #waymo #беспилотные автомобили #baidu #apollo go #amigo #fedro #postbus
Источник: electrek.co
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Калуге впервые показали радиоуправляемую модель перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41
Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Corsair, HP и Dell переходят на китайские чипы памяти DDR5 из-за дефицита чипов Samsung и Micron
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 для игровых видеокарт серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
Трасса «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления — фуры застревают в грязи
GM переходит в оборонную сферу по запросу Пентагона и поможет Lockheed Martin производить вооружение
На Ростовской АЭС досрочно завершён масштабный капитальный ремонт энергоблока
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
Разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто достигли наивысшего за 1000 лет тектонического напряжения
Intel начала начальное производство нового техпроцесса 18A-P
Доступную по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ проверили в AAA-играх 2026 года
Snap представила очки дополненной реальности с функциями полноценного компьютера за $2000
Samsung при помощи ИИ будет проверять здоровье домашних животных по фотографиям
Анимационный сериал «K‑pop‑охотницы на демонов» установил исторический рекорд Netflix
Bloomberg: В США могут присудить Amazon многомиллиардный штраф

Популярные статьи

Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter