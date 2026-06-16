Китайская Baidu получила разрешение на эксплуатацию беспилотных автомобилей 4-го уровня в трех кантонах Швейцарии. Сервис AmiGo, работающий совместно с почтовой службой PostBus, вывел компанию в лидеры европейского рынка роботакси, опередив Waymo и Tesla.

Пока Waymo осваивает Лондон, а Tesla все обещает масштабные запуски своих роботакси, китайская Baidu уже получила разрешение на работу в Швейцарии. Причем речь идет не об отдельных тестах, а о полноценном допуске к общественному транспорту в трех кантонах. Это позволяет китайскому технологическому гиганту опередить конкурентов в развертывании беспилотных автомобилей в Европе.

Изображение: Electrek

Федеральное управление дорог Швейцарии выдало сервису AmiGo разрешение на эксплуатацию в режиме 4-го уровня автономности на территории 80 км². В трех кантонах — Санкт-Галлен, Аппенцелль-Ауссерроден и Аппенцелль-Иннерроден — уже стартовали испытания на открытых дорогах. На этом этапе в машинах присутствуют операторы-инструкторы, но следующий шаг — полностью беспилотные поездки.

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AmiGo — совместный проект Baidu Apollo Go и швейцарской PostBus. Интеграция в государственную транспортную сеть дает компании преимущество, которого нет у Waymo и Tesla. Первая запускает коммерческие такси в Лондоне, но пока без допуска 4-го уровня для общественного транспорта. Вторая вообще не имеет аналогичного разрешения в Европе и предлагает лишь систему помощи водителю 2-го уровня.

В основе сервиса — роботакси RT6, полностью электрический автомобиль с более чем 30 датчиками. Машина вмещает до трех пассажиров и оснащена съемным рулевым колесом, которое уберут после перехода на полностью автономный режим. Регулярные поездки через приложение запланированы на 2027 год.

У Baidu за плечами огромный китайский опыт: более 22 миллионов поездок в 27 городах, 330 миллионов километров автономного пробега. Теперь компания переносит накопленный опыт в Европу, опережая главных конкурентов на континенте. И, судя по швейцарскому разрешению, делает это быстрее и системнее. Пока другие борются за лицензии, Baidu уже интегрируется в европейский общественный транспорт.