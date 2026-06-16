В открытом доступе появился патент Huawei с необычной конструкцией складного смартфона. Документ описывает устройство с трёхсекционным экраном, который складывается дважды по S-образной схеме.

Huawei продолжает развивать направление складных устройств и изучает новые форматы мобильных экранов. Очередная разработка компании заметно отличается как от классических раскладушек, так и от моделей с книжным механизмом складывания.

Изображение: PostFast

Недавно опубликованный патент Huawei демонстрирует концепцию смартфона с вертикальным трёхсекционным экраном. В отличие от привычных складных моделей, устройство складывается не один раз, а сразу в двух местах, формируя компактный корпус.

Рисунки для складного планшета Huawei Mate X. Изображение: PostFast

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Согласно описанию, конструкция использует гибкий дисплей, несколько внутренних рамок, антенные модули и специальные экранирующие элементы. Последние помогают сохранить стабильную работу связи в условиях сложного механизма складывания.

Вертикальная трехсекционная раскладная крышка Huawei в сложенном виде. Изображение: PostFast

Судя по документам, в закрытом положении смартфон остается компактным и легко помещается в карман. После раскрытия пользователь получает высокий экран с существенно большей полезной площадью. По сути, устройство занимает промежуточное положение между раскладушкой и компактным планшетом.

Официального названия у разработки пока нет, однако в публикациях упоминается возможное обозначение Huawei Pura X Trifold. Сама компания эту информацию не подтверждала.

Интерес к патенту связан и с предыдущими экспериментами Huawei. Ранее производитель выпустил модель Huawei Pura X с необычно широким форматом экрана. Новый проект развивает ту же идею, добавляя еще один механизм складывания и предлагая иной подход к организации мобильного пространства на дисплее.