Nissan представит новое поколение Skyline этой зимой. Цикл разработки занял 26 месяцев вместо привычных 55.

Автопроизводители традиционно соревновались в дизайне, инженерном мастерстве и качестве. Теперь на первый план выходит скорость разработки. Именно этот параметр позволяет компаниям быстрее реагировать на запросы рынка и опережать конкурентов. Nissan намерен доказать это на примере нового Skyline. Изображение: Сarscoops

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса заявил, что компания ставит цель выводить на рынок новые автомобили за 30 месяцев. Первым примером станет Skyline следующего поколения. Его дебют ожидается этой зимой после 26 месяцев разработки — почти вдвое меньше, чем требовалось для текущей модели (55 месяцев). Североамериканские покупатели получат этот же автомобиль под маркой Infiniti.

Секрет ускорения — в опыте, полученном через партнерство с китайской Dongfeng. Разработка электрического седана Dongfeng Nissan N7 заняла всего два года, что вдвое меньше традиционного срока для Nissan.

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Эспиноса объясняет, что значительная часть сокращения времени основана на возможностях искусственного интеллекта и цифровых инструментов на этапах проектирования, тестирования и производства. Он отметил, что Китай сейчас задает отраслевые стандарты в технологиях и сроках разработки.

Компания нуждается в переменах. В прошлом финансовом году мировые продажи Nissan упали на 6 процентов до 3,15 миллиона автомобилей, а в Японии — на 13 процентов. Эспиноса связывает это с репутационными потерями и нехваткой привлекательных новинок. Ранее сообщалось о сорвавшихся переговорах о слиянии с Honda и Mitsubishi.

Компания надеется переломить тенденцию через продуктовую кампанию: семь запусков примерно за год, возрождение Skyline, новые внедорожники и пикапы, а в перспективе — GT-R следующего поколения. Если Nissan сможет сочетать скорость разработки с динамикой вождения, которую поклонники ждут от Skyline и GT-R, у компании появится шанс восстановить позиции.