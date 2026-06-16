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Global_Chronicles
Рабочая станция Asus получила 748 ГБ памяти, суперчип Nvidia Grace Blackwell Ultra и цену 99 999$
Asus начала продажи рабочей станции ExpertCenter Pro ET900N G3, ориентированной на задачи искусственного интеллекта. Система получила платформу Nvidia Grace Blackwell Ultra и стартовую цену 99 999$.
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Рынок оборудования для локального запуска и обучения ИИ-моделей продолжает пополняться специализированными решениями. Asus представила систему, которая по своим характеристикам заметно отличается от обычных настольных компьютеров.

 Изображение: Notebookcheck

Компания Asus вывела на рынок рабочую станцию ExpertCenter Pro ET900N G3, которую позиционирует как настольное решение для работы с искусственным интеллектом. Внешне устройство выполнено в формате стандартной башни ПК размером 23,2 × 58,4 × 56,5 см, однако внутри установлена одна из новейших платформ Nvidia.

Изображение: Notebookcheck   

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Система построена на базе суперчипа Nvidia Grace Blackwell Ultra. В его состав входят 72 вычислительных ядра ARM Neoverse V2 и графический процессор Blackwell Ultra. Конфигурация включает 496 ГБ памяти LPDDR5X с пропускной способностью 396 ГБ/с и до 252 ГБ памяти HBM3e, обеспечивающей пропускную способность 7,1 ТБ/с.

Общий объем доступной памяти достигает 748 ГБ. Asus отмечает, что этот ресурс можно использовать совместно для работы с более крупными моделями ИИ.

Изображение: Notebookcheck   

Станция оснащена блоком питания мощностью 1600 Вт и системой охлаждения, рассчитанной на длительную работу под полной нагрузкой. Для расширения предусмотрены три слота PCIe 5.0, включая один слот для дополнительной видеокарты Nvidia. Также поддерживается установка четырёх SSD формата M.2.

В США ExpertCenter Pro ET900N G3 уже поступила в продажу. Минимальная зафиксированная цена составляет 99 999$.

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Источник: notebookcheck.net
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