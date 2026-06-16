Несколько студий Xbox, включая Compulsion, Double Fine и Ninja Theory, ведут переговоры о выкупе. Они пытаются избежать закрытия.

Новая информация о сокращениях в игровом подразделении Microsoft указывает на более широкий масштаб изменений, чем предполагалось ранее. Под угрозой оказались сразу несколько студий из портфеля Xbox.

Источник изображения: Xbox

По данным Bloomberg, ряд команд Xbox ведет переговоры о возможном выходе из состава компании. Среди них называются Compulsion Games, Double Fine и Ninja Theory.

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Издание сообщает, что Compulsion и Double Fine участвуют в активных обсуждениях варианта с выделением в самостоятельные структуры. Схема напоминает ситуацию с Toy's For Bob, которой ранее удалось покинуть Activision и продолжить работу независимо.

Ранее сообщения об угрозе закрытия в основном касались Compulsion Games и Arkane Lyon. Однако новый материал Bloomberg показывает, что круг затронутых студий может быть значительно шире. В публикации говорится не только о трех упомянутых командах, но и о нескольких других студиях Xbox, которые также рискуют столкнуться с закрытием.

Эти события продолжают внутреннюю реорганизацию, о которой ранее говорила генеральный директор Xbox Аша Шарма. Одновременно компания провела кадровые изменения: свои должности покинули руководитель Xbox Game Studios и глава аппарата подразделения. Если сторонам не удастся согласовать условия выкупа, часть студий может прекратить работу.