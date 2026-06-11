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Global_Chronicles
Необычный маркетинговый проект Lincoln предлагает посетителям отдохнуть и вдохнуть фирменные ароматы
Lincoln потерял продажи после снятия с производства Corsair и придумал необычный ход. Компания устанавливает в Нью-Йорке футуристическую капсулу, внутри которой можно посидеть в кресле от Navigator и вдохнуть аромат.
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Когда продажи падают, маркетологи начинают экспериментировать. И Lincoln, кажется, превзошел сам себя. Их новое творение внешне напоминает ультра-роскошный переносной туалет. При этом посетителей приглашают зайти внутрь, сесть и отдохнуть.

Изображение: Сarscoops 

Инсталляция называется «The Sanctuary: By Lincoln Rejuvenate» («Святилище: Линкольн восстанавливает силы»). Это огромная капсула окрашена в два цвета: Sunrise Copper (медный) и White Platinum (платиновый). Вертикальные окна и крупный логотип дополняют образ.

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Внутри поставили кресло Perfect Position от внедорожника Navigator. Оно регулируется по 30 параметрам, обтянуто кожей Warm Horizon и оснащено функцией активного массажа. В капсуле также установили аромадиффузор с фирменными ароматами Lincoln: Cloud Balsam, Mystic Forest, Ozonic Azure, Serene Seashore, Sunlight Retreat, Twilight Embers и Violet Cashmere.

Изображение: Сarscoops 

Также в капсуле есть аудиосистема Revel, панорамный экран, подсветка и датчик движения. Система подсветки работает вместе с датчиком движения и позволяет выбирать один из пяти режимов Rejuvenate.

Изображение: Сarscoops 

Забавная деталь: сам автопроизводитель признает, что только треть владельцев Navigator и Nautilus регулярно пользуются функцией Rejuvenate в своих машинах. Капсулу установят на территории городского парка Хай-Лайн, созданного на месте бывшей надземной железной дороги в Нью-Йорке, в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья.

#автомобили #lincoln #капсула #navigator #lincoln rejuvenate #sanctuary #маркетинговый проект
Источник: carscoops.com
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