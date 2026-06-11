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Global_Chronicles
Kenwood выпустила наушники со стеклянными мембранами к своему 80-летию
Kenwood к своему 80-летию выпустила в Японии беспроводные наушники Glass Core и Glass Core Pro ANC. Главная особенность — стеклянные диафрагмы, которые дают прозрачное звучание и подавляют лишние вибрации.
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К своему 80-летию Kenwood подготовила новую линейку аудиоустройств. В нее вошли две модели беспроводных наушников, в конструкции которых компания использовала решения, редко встречающиеся в массовом сегменте.Изображение: Notebookcheck

В Японии дебютировали беспроводные наушники Glass Core (KH-CRZ90T) и Glass Core Pro (KH-CRZ100T). Главной особенностью серии стали стеклянные диафрагмы динамиков, которые, по заявлению компании, помогают точнее воспроизводить звук, уменьшая нежелательные вибрации. Обе модели поддерживают передачу аудио высокого разрешения через кодек LDAC. Также доступны кодеки AAC и SBC.

В базовой версии применяется 10-миллиметровая стеклянная диафрагма. Glass Core Pro дополнительно получила MEMS-драйвер, который отвечает за воспроизведение высоких частот.

В обеих моделях Glass Core используются стеклянные диафрагмы диаметром 10 мм (в центре), а в Glass Core Pro добавлен высокочастотный MEMS-драйвер (слева). - Изображение: Notebookcheck   

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Для снижения внешнего шума компания разработала новые амбушюры из жидкого силикона с улучшенной герметизацией при вставке в ушные каналы. Модель Glass Core оснащена активным шумоподавлением с подавлением шума ветра и функцией подавления фонового шума во время разговоров с использованием искусственного интеллекта. Модель Pro использует самую передовую адаптивную технологию активного шумоподавления (ANC) компании.

Модель Pro дополнительно улучшает пространственное звучание благодаря технологии Exofield, которая имитирует локализацию и распространение звука, как если бы он воспроизводился через акустические системы помещения. Кроме того, эта модель использует технологию K2 для повышения качества звука низкого разрешения путем восстановления потерянных высокочастотных компонентов в сжатых аудиофайлах.

В модели Glass Core Pro используется технология K2, которая восстанавливает высокочастотные элементы в сжатых аудиофайлах. - Изображение: Notebookcheck   

Стоимость Glass Core составляет 27 800 иен (эквивалентно ≈ 12440 ₽ по курсу ЦБ РФ на 11.06.2026), а Glass Core Pro — 49 900 иен (эквивалентно ≈ 22330  ₽ по курсу ЦБ РФ на 11.06.2026). Поставки обеих моделей в Японии стартуют в конце июня 2026 года.

#наушники #беспроводные наушники #аудио #anc #ldac #glass core #glass core pro anc #kenwood #mems-драйвер
Источник: notebookcheck.net
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